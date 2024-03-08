Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan Türkiye'nin Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Sayın Zelenskiy ile Miçotakis'in de bulunduğu bölgeye yakın yere düzenlenen füze saldırısı sebebiyle her iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız.

10 milyar dolar hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma noktasında mutabık kaldık.

Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz.

İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyrüsefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Ukrayna ile dayanışmamızı sürdürürken, diğer yandan savaşın müzakereler temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Serbest ticaret anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi kuşkusuz bu ilişkilerimize yeni bir ivme katacaktır.

Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda hiçbir zaman fikrini değiştirmediği için minnettarım" diye konuştu.