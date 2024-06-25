Eski Bakan Akçalı'nın acı günü

Eski Çevre Bakanlarından Rıza Akçalı'nın eşi Fatma Akçalı hayatını kaybetti. Akçalı cenaze namazında taziyeleri kabul ederken, çok sayıda siyasi ve vatandaş Akçalı'yı acılı gününde yalnız bırakmadı.



Doğru Yol Partisinden 19., 20. ve 21. dönem Manisa milletvekili olan ve Tansu Çiller Hükümeti döneminde 1993-1995 yılları arasında 2 seneden fazla Çevre Bakanı olarak görev yapan Rıza Akçalı'nın eşi 2 çocuk annesi Fatma Akçalı hayatını kaybetti. 8 yıldır parkinson hastalığı ile mücadele eden Fatma Akçalı 71 yaşındaydı.

Hatuniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, eski milletvekilleri, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Rıza Akçalı taziyeleri cami bahçesinde oğluyla birlikte kabul ederken oldukça üzgün olduğu görüldü.



Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun yaptığı konuşmanın ardından emekli imam Ali Katıöz tarafından cenaze namazı kıldırılan Fatma Akçalı, dualarla Kırtık mezarlığında defnedildi.