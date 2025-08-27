Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe ile hava savunmada farklı bir klasmana çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ASELSAN'ın çok katmanlı Çelik Kubbe sistemi teslimat töreni Oğulbey Teknoloji üssünün temeli atma törenine katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Sadece bir şirketin değil bir milletin bağımsızlığının yeni safhasına şahitlik ediyoruz" dedi.

"Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak ve başka bir seviyeye taşıyacak hamlelerimizi gerçekleştiriyoruz. Çelik Kubbe enventerimize giriyor, ASELSAN yeni tesislerine kavuşuyor. İşi şansa bırakma lüksümüz yok, kendi harp sistemlerini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen fark hava taarruz sistemlerinin etkinliğidir. Çok kısa sürede tüm engellere rağmen çok ciddi yol aldık.

Savunma sanayimizin en parlak sayfalarından birini yazıyoruz. Aselsan'ın 50. yılında gelecek 50 yılın projelerine yön verilecek bir gündeyiz. Kaderimizi tayin eden nice zaferi bu ayda kazandık. Dün Malazgirt'teydik. 30 Ağustos'ta ise büyük zaferi kutlayacağız. Bugün savunma sanayimize güç katacak 3 değerli hamleyi birlikte yapıyoruz. İlki Çelik Kubbe, ikincisi Aselsan'ın 14 tesisinin açılması, üçüncüsü ise Oğulbey Teknoloji Üssü'nün açılışıdır.

Tüm bu adımların Aselsan'a, savunma sanayimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Katkısı olan herkesi şükranla yad ediyorum. Aselsan çalışanı kardeşlerimi tebrik ediyorum. 460 milyon dolar değerinde dosta güven düşmana korku veren 47 araçlık sistemimizi kahraman ordumuza kazandırıyoruz.

Son yıllarda etrafımızda yaşanan çatışmalar hava sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Kendi radarını, kendi hava savunma sistemlerini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgi hava savunma ve taaruz sistemleridir.

Çok kısa sürede tüm engellemelere rağmen önemli yok kat ettik. Salona gelmeden önce sistemlerimizi görme şansım oldu. Adeta bir gövde gösterisiydi. 1 adet Siper ve ona bağlı 10 araç ülkemizin hava savunmasında ülkemiz için dönüm noktasıdır. 3 HİSAR orta menzilli hava savunma sistemi ve toplam 21 araç caydırıcılığımızı orta menzilde daha da güçlendirecek. KORKUT hava sistemi ile erken ihbar radarlarımız sahada gözümüz ve kulağımız olarak görev yapacak.

Emeği geçenleri canı gönülden kutluyorum. Yeni silahları envantere kazandırmaya devam edeceğiz. Çelik Kubbe ile hava savunmada farklı bir klasmana çıkacağız. Sahadaki bütün sistemlerin bütün sistemlerin haberleşmesini sağlayacak yapay zeka destekli sistemi de Aselsan geliştiriyorz.

Geliştirdiğimiz yüksek teknoloji ürünleri çok daha hızlı, verimli ve yüksek adette üretmemiz şart. Bugün açılışını yaptığımız 280 milyon dolar değerindeki 14 tesisle de üretim kapasitemizi önemli ölçüde artırıyoruz.

Bu tesisler yaklaşık 4 bin kişiye nitelikli istihdam sağlayacak. Bugün ayrıca geleceğimizi inşa edecek dev bir yatırımın da temelini atıyoruz. Aselsan'ın ikinci 50 yılına yakışacak dev bir yerleşkede ilk betonu bugün döküyoruz. Oğuzbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırım ile Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı olarak tarihe geçecek.

Burası Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisidir. ASELSAN savunma sanayimizin kalbi durumda olduğu için bu yatırım tüm sektör için kritik eşik olacaktır. Şu an Gölbaşı Yerleşkesi 800 dönüm büyüklüğünde alan. 2015 yılında ASELSAN'ın 40. yılında bu tesisin açılışını yapmanın gururunu yaşamıştım. 30 yıl içinde savunma sanayimiz ve ASELSAN öyle bir büyüme gösterdi ki bugün bu yerleşkenin tamamı dolmuş durumda. İlgili kurumlarımızla yeni bir yerleşke için gerekli adımları attık. 900 futbol sahasından daha büyük 6 bin 500 dönümlük alanı ASELSAN'a tahsis ettik.

Bu yerleşkenin iki katından daha büyük bir alandan bahsediyorum. Burada ASELSAN'dan ikinci bir ASELSAN daha doğuyor. Oğulbey Teknoloji Üssü bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacaktır. Bu yatırım ASELSAN'ın seri üretim kapasitesini iki katından daha fazla artırarak ülkemizi dünyada öncü konuma taşıyacaktır. 2026'ın ortasında inşallah ilk tesisi devreye alacağız. Burada beton, demir, çimentoyla ilgili bir iş değil. Burada teknoloji, arge, tasarım ve üretimle ilgili bir iştir.

Ana muhalefetin başını çektiğini bir kesim, pırıl pırıl gençlerine umutsuzluk, karamsarlık, kendi ülkesinden adeta nefret etmeyi aşılarken biz gençlerimize yepyeni ufuklar kazandırıyoruz. Birileri Türk gençliğini soyguncuları savunmak için sorumsuzca sokağa, adeta şiddete çağırırken biz TEKNOFEST'e çağırıyoruz . Hangi görüşe, fikre, kökene mensup olursa olsun, sınırlarımız içinde ve yurt dışındaki tüm gençlerimizi dünya markası şirketlerimizde Türkiye'nin müreffeh geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyoruz.

ASELSAN sadece bir şirket değildir; aynı zamanda bir milletin hafızasında derin izler taşıyan destancı yolculuğunun sembolüdür. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan acı hatıralar bize çok büyük ders verdi. Bir avuç idealist mühendisin 50 sene önce mütevazı imkanlarla attığı adım bugün dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayinden biri haline geldi. Sadece ASELSAN değil diğer şirketlerimiz de gerçekten göğsümüzü kabartan birçok başarılı projelere imza attılar.

Geliştirilen her projede ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ, gibi kıvanç kaynağımız olan büyük şirketlerimizin yanı sıra binlerce KOBİ'mizde görev alıyor. İrili ufaklı bu firmalarda 100 binden fazla insanımız istihdam ediliyor. Şurası da dikkat çekicidir.

Bugün kahraman ordumuzun ihtiyaçlarını yüzde seksenlere varan oranlarda yerli sistemlerle karşılıyoruz. Böylece normalde yurt dışına gidecek büyük bir kaynağın ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Ayrıca sistemlerimizi dost ve müttefiklerimizin de kullanımına sunuyor diplomatik ilişkilerimizi güçlendiriyoruz."

Kritik bileşenli 'Çelik Kubbe' TSK envanterine girecek

Hisar, Siper, Korkut ve RADAR sistemleri gibi ASELSAN'ın ürettiği Çelik Kubbe bileşenlerinde teslimatlar bugün resmen yapılacak. ASELSAN bu sistemi 'sistemler sistemi' olarak tanımlıyor.

Sistemler sistemi: Çelik Kubbe

2024'ün Ağustos ayında hayata geçirilen Çelik Kubbe projesi 2025'ten itibaren adım adım sahada kullanılmaya başlandı.

'Sistemler Sistemi 'olarak adlandırılan Çelik Kubbe, birçok yerli ve milli silah sistemlerini, radarları, elektro-optik ürünleri, haberleşme modüllerini ve komuta kontrol istasyonlarını barındırıyor.

Kritik tesislerin, askeri birliklerin ve şehirlerin korunmasını sağlıyor.