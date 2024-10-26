Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da: Terörün olmadığı bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreninde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Hataylı kardeşlerimiz depremin yaralarını sarmaya çalışırken başkaları koltuk kapmacılık oynanıyordu. Hatay gündelik siyasetin kurbanı olmuştu. Cumhur İttifakı ile tek gündemi sizlere hizmet olacak kadro ile karşınıza çıktık.

Burası yeniden ayağa kalkacak. Hatay halkı beklentilerimizi boşa çıkarmadı. Emin ellere sayenizde teslim edildi. Cumhur İttifakı’nın gerçek belediyecilik vizyonuna inanan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim Hataylı kardeşlerimizden razı olsun. 31 Mart akşamı seçim yarışı bitmiş Hatay’a hizmet yarışı başlamıştır. Önemli olan Hatay’ın ayağa kalkmasıdır. Önemli olan Hatay halkının dayanışmasıdır. Hatay belediyecilik hizmetlerinde parmakla gösterilecek. Hatay’ı çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Hataylı kardeşlerimizin tamamına hizmet götüreceğiz. Bizde ayrımcılık olmaz. Asıl olan milletimizin hayır duasını almaktır. Sizlere aşkla hizmet edeceğiz.

Bizde ayrımcılık olmaz

Hataylı kardeşlerimizin tamamına hizmet götüreceğiz. Bizde ayrımcılık olmaz. Asıl olan milletimizin hayır duasını almaktır. Sizlere aşkla hizmet edeceğiz. 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık.

Başkalarının gündemi ne olursa olsun iktidarımızın ve ittifakımızın birinci gündemi depremzedelerimizi süratle yeni yuvalarına kavuşturmaktır. Dünyanın 90 ülkesinden daha geniş alanı etkiledi. Şu ana kadar 350 bin 430 konut ve işyerimizin ihalesini gerçekleştirdik. 2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak. Bugün 29 bin 311 yuvamızın kuralarını çekerek sahiplerine teslim ediyoruz. 130 bininci afet konutunu depremzedelere teslim etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Biz bir şeyi yapacağız dersek yaparız. Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Hatay’a yapılan yardımlar 36 milyar 150 milyonu aştı. Yeniden ayağa kalkana kadar buradan asla ayrılmayacağız.

Ne terör baronları, ne gözlerini Hatay'a diken emperyalizmin uşakları Türkiye Yüzyılı ülkümüz ile aramıza giremez

Ne kandan ve göz yaşından beslenen terör baronları, ne gözlerini Hatay'a diken emperyalizmin uşakları Türkiye Yüzyılı ülkümüz ile aramıza giremez. Türkiye çok büyük devlettir. Biz 2 bin 200 yılı aşan hafıza ile değerlendiriyoruz. Bir adım atmadan her şeyi hesaba katıyoruz. Kurulan tuzakları bozarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Terörün olmadığı, şiddetin olmadığı, huzurun, demokrasinin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyu Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber kardeşçe yaşayacağız. Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacaklar. İç cephemizi sarsamayacaklar. Kardeşliğimizi bozamayacaklar.

İsrail'in İran'a saldırısı

İran hükümetine geçmiş olsun diyorum. Batılı güçler tarafından iyice şımartılan Siyonist İsrail hükümeti, bölgesel çatışmanın fitilini ateşlemeye çalışıyor. İsrail bu kafa ile bir yere varamayacak. Allah’tan bunların kahrını bekliyoruz.