Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci Engelli Hakları Eylem Planı'nın hazırlıkları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'na katıldı.

2002'den bu yana engelli vatandaşların istihdamının 15 kattan fazla artarak 83 bine ulaştığını dile getiren Erdoğan, “Sosyal hizmet ve politikalarla üzerimize ne düşüyorsa yaptık ve yapıyoruz. Fedakarca çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Hayat yolculuğunda ümitsizliğe asla alan açmayan, geleceğe güvenle bakan tüm engellilerimize selamlarımı iletiyorum.

Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak doğrultusunda devlet olarak bizim birincil önceliğimizdir. Farkındalık zeminini sürekli genişletmek, yaşamın her alanında erişilebilirlik ilkesini etkin şekilde uygulamak bizim temel mesuliyetimizdir.

“Çok iyi bir karneye sahibiz”

Hem hükümet hem AK Parti olarak sosyal hizmetler başlığında engellilerimize yönelik politikalarda çok iyi bir karneye sahibiz. Sahadaki tespit ve çalışmalarımızı yaptığımız hukuki reformlarla destekliyoruz. Engelli kardeşlerimizin haklarını güçlü bir şekilde savunuyoruz.

Fark etmeden de hatalarımız, eksiklerimiz, kusurlarımız olabilir. Kırılan kalbi onarılmamış, mahsun edilen gönlü alınmamış, gerekli imkan sağlanmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek çalışmayı sürdüreceğiz.

Bugüne kadar nasıl olduysa sosyal hizmet alanındaki sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Ne yapıyorsak samimiyetle yapıyoruz. Yaşlılarımızın, ihtiyaç sahiplerimizin, şehit yakınları ve gazilerimizin 7 gün 24 saat hizmetlerine koşmaya devam edeceğiz. Düşüncemizin merkezinde daima insan vardır. Bizi dünyanın diğer milletlerinden ayıran en temel vasfımız, merhamet merkezli bir medeniyete sahip olmamız.

Sosyal hizmet ve politikalarla üzerimize ne düşüyorsa yaptık ve yapıyoruz. Fedakarca çalışmayı sürdüreceğiz.

2002'de milletin emanetini devraldığımızda engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımı sınırlıydı. Bu düzene itiraz ettik ve sistemi yeniden inşa ettik.

2005 yılında engelliler hakkındaki kanunu yürürlülüğe koyarak yeni dönem başlattık. 2010'da yaptığımız anayasa değişikliği ile ayrımcılığı açıkça yasakladık ve engelli haklarını anayasal güvenceye bağladık.

Kamuda istihdam arttı

Son 10 yılda 10 milyondan fazla vatandaşlarımız trenlerde hiçbir ücret ödemeden istifade etti. Kamuya mahsus binalara, açık alanlara ve toplu taşıma araçlarına 3 bin 992 adet erişilebilirlik belgesi verdik. Bu sene Engelliler Haftası'nın son günü olan Ulusal Erişilebilirlik Günü ilan ettik.

Engelli vatandaşlarımızın eğitim ve istihdamı bizim için büyük bir önem ve öncelik teşkil ediyor. 2002'de kamuda sadece 5 bin engelli istihdam ediliyordu. Bu sayı 15 kattan fazla artarak 83 bine yaklaştı.

2002'de yalnızca 5 bin kişi evde bakım olanağından yararlanırken bugün 520 bin vatandaşımız yararlanıyor.

2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ile sürdürülebilir hedefler belirlemiştik. 2026-2028 yıllarını kapsayan ikinci eylem planımızın hazırlıklarına başlandı. Yeni eylem planımız engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere hayırlı uğurlu olsun."