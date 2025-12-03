  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna- Rusya savaşını görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna- Rusya savaşını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna- Rusya savaşını görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini ilerletmenin önemli olduğunu, bu amaç doğrultusunda adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için azami gayret gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul sürecinin canlandırılması için taraflarla temasların sürdüğünü, Türkiye’nin bir an önce barış kapısının aralanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, kalıcı barışa ulaşmak için diplomatik yolların en etkili şekilde kullanılmasının gerektiğini söylerken, Türkiye’nin ateşkesin sağlanması sürecindeki ve sonrasındaki çalışmalara desteğinin artarak süreceğini, küresel barışı tehlikeye atacak adımlardan uzak durulmasının barış çabalarına katkı sağlayacağını da belirtti.

Görüşmede Kafkaslar, Gazze ve Suriye’deki son durum da ele alındı."

ABD Başkanı Trump: Somali uyruklu göçmenleri ülkede istemiyorumABD Başkanı Trump: Somali uyruklu göçmenleri ülkede istemiyorumDünya
Gündem
DEM Parti heyeti'nden İmralı ziyareti sonrası açıklama
DEM Parti heyeti'nden İmralı ziyareti sonrası açıklama
Artvin’de bulundu: 55 santimetre boyunda! Ahırda buldu, şok oldu: 'İlk kez böyle bir şey gördüm'
Artvin’de bulundu: 55 santimetre boyunda! Ahırda buldu, şok oldu: 'İlk kez böyle bir şey gördüm'
Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Üsküdar'da korkunç kaza: İETT otobüsü börekçiye girdi, yaralılar var
Üsküdar'da korkunç kaza: İETT otobüsü börekçiye girdi, yaralılar var
Aralık 2025 kira artışı ne kadar, tavan fiyat ne oldu?
Aralık 2025 kira artışı ne kadar, tavan fiyat ne oldu?
Oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme