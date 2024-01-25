Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik protolokünü onayladı. Karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin onaylanmasına ilişkin protokol Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulmuştu.

AK Parti, CHP ve MHP protokole 'evet' oyu verirken, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEM Parti 'hayır' oyu verdi.

Süreç nasıl gelişti?

İsveç'in NATO'ya üyeliğinde son noktayı ise Macaristan koyacak. Macaristan Başbakanı Victor Orban, ülkesinin İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediğini açıklamıştı.

İsveç, Ukrayna - Rusya savaşının başlamasıyla birlikte Finlandiya ile birlikte NATO'ya girme kararı aldı. Ancak Türkiye her iki ülkenin de üyeliğine itiraz etti. İtiraza, iki ülkenin terör örgütleriyle ilişkileri, terör örgütü üyelerinin iade edilmemesi ve Türkiye'ye yönelik silah ambargoları gerekçe gösterildi.

Madrid'de yapılan NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye dönük taahhütleri içeren üçlü muhtıraya imza attı. Oluşturulan daimi mekanizma çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirince, Ankara Finlandiya'nın üyeliğine vize verdi.

İsveç'in NATO üyelik işlemleri ise hem yükümlülüklerini yerine getirmediği hem de Kuran-ı Kerim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif eylemler nedeniyle askıya alındı. Temmuz ayında Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nin ardından İsveç'in NATO Katılım Protokollerinin Meclis'e sevk edilmesi kararı alındı.

23 Ekim'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin teklifi Meclis'e gönderdi. Meclis'te yapılan oylamada İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay çıktı.