Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, başkent Belgrad’da DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi ve Sırbistan Ticaret Odası (PKS) tarafından düzenlenen Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda hitap etti.

Erdoğan yaptığı konuşmada, bakanların ve iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcilerinin yer aldığı geniş bir heyetle gerçekleştirilen Sırbistan ziyaretinin bu ülkeye verilen önemin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nun ülkelerimiz ve siz iş adamlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini, tarihi ve kültürel bağlarımızdan ilham alarak daha da geliştirme gayretindeyiz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için Sırbistan ile birlikte çalışıyor, bunu yaparken de güçlü ekonomiler inşa ediyoruz” dedi.

“Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı”

İş dünyası ufkunu ve ticaret diplomasilerini dünyanın her yerinde yenilikçi ve etkili girişimlerle genişletmek için durmaksızın mesai harcadıklarını belirten Erdoğan, “Sırbistan değerli dostum Vucic’in liderliğinde her alanda olduğu gibi ekonomide de ciddi reformları hayata geçiriyor. Sırbistan’ın ekonomik yükselişini biz de yakından ve ilgiyle takip ediyoruz. 2023 senesinde bölgeye yönelik yabancı yatırımların yüzde 60’ından fazlasının 4,5 milyar euro ile Sırbistan’a yapılmış olması bu nedenle şaşırtıcı değildir” şeklinde konuştu.

Sırbistan’la ekonomik ve ticari iş birliğini ikili ilişkilerin lokomotifi olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, “Bu alanda iki ülke olarak, kısa sürede gerçekten çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı. Bu senenin ilk 9 ayında, geçen senenin rakamını yakalamamız, güçlenen ivmenin işaretidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’la asıl hedefin 5 milyar dolar olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için Sırbistan makamlarıyla birlikte çalışıldığını ifade etti

“Firmalarımız, Sırbistan’da yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor”

Türk şirketlerinin Sırbistan’da istihdam oluşturan yatırımlarının arttığını vurgulayan Erdoğan, “Sırbistan’da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. Bu şirketlerin ürettiği katma değer son 12 yılda, 1 milyon dolardan 405 milyon dolar seviyesine çıktı. Firmalarımız, Sırbistan’da ayrıca, yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz ise 95 adet projeyle, 1 milyar doları aşan iş hacmini yakaladı. 842 firmamız, Sırbistan’daki faaliyetlerini sürdürürken, fabrikalarımızın sayısı, 20’nin üzerinde. Halk Bank’ın buradaki faaliyetleri, Türkiye olarak Sırbistan ekonomisinin parlak geleceğine olan güvenimizin delilidir” diye konuştu.

“Sağlık, enerji, bilgi ve iletişim teknolojisi alanlarında önemli potansiyele sahibiz”

Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin bulunduğu seviyede Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in önemli katkıları bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendisine bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu samimi ve güçlü desteğin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Nitekim bugün, Sayın Vucic ile görüşmelerimizde iş dünyamıza daha fazla katkıda bulunacağımızı enine boyuna değerlendirdik. Türkiye ile Sırbistan iş çevreleri arasında çok geniş bir iş birliği imkanı bulunduğu konusunda mutabıkız” dedi.

Bu potansiyeli değerlendirmek için daha fazla çalışacaklarını kaydeden Erdoğan, “Sağlık, enerji, bilgi ve iletişim teknolojisi alanlarında önemli potansiyele sahibiz. Bu alanlardan daha fazla faydalanmalıyız. Özellikle savunma sanayi alanında adımları birlikte atmak, her iki ülkenin de menfaatine olacaktır. Ortak basın toplantımızda da ifade ettiğim üzere, bilhassa savunma sanayi alanındaki diyaloğumuzu artırmamızın çok önemli olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Avrupa kapsamındaki projelerde de Sırbistan’la birlikte çalışmaya hazır olunduğunu söyledi.

“Farklı alanlarda imzalanan 11 yeni anlaşma ile ilişkilerin ahdi zemini güçlendirdik”

İki ülke arasında turizmin gelişiminin hem ekonomiye hem de halklar arasındaki bağlara önemli katkılar sunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu senenin sonunda, Sırbistan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının 360 bin olan 2022 yılındaki rekoru, aşacağını ümit ediyorum. Türk vatandaşlarının da Sırbistan’ı ziyaret eden turistler arasında ilk sıraya yerleşmesi, bizi ayrıca memnun ediyor. Kimlikle seyahat protokolünün onaylanmasını müteakip, bu sayılarda tabiatıyla kayda değer artış yaşanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün Vucic ile gündemdeki konuları yapıcı ve samimi bir atmosferde ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, “Farklı alanlarda imzalanan 11 yeni anlaşma ile ilişkilerin ahdi zemini güçlendirdik. Türkiye ile Sırbistan arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesi için sağlam bir iradenin bulunduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kıymetli dostumun Türkiye’ye, Türkiye ile yakın münasebetlere ve Türk iş dünyasına verdiği önemi ve değeri, ben çok iyi biliyorum. Bugün iki ülke ilişkilerinde ulaştığımız müstesna seviyede Sayın Vucic’in şahsi gayretlerinin çok büyük payı var. Ortak çalışmalardan aldığımız güzel sonuçların ve örneklerin sayısını artırmaya devam etmeliyiz. Sizlere şunu açık ve net söylemek isterim. Değerli dostum Sayın Vucic ile birlikte bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Sırbistan’dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere de kapımız sonuna kadar açıktır. Türk firmalarının Sırbistan’da bulduğu samimi ve güvenli ortamı, Sırp yatırımcıların da Türkiye’de tecrübe edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

“Türkiye, dünyanın en başarılı ülkelerinden biri”

Forumdaki konuşmasında Türk şirketlerinin Sırbistan ekonomisine katkılarından övgüyle söz eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “40 yıl önce görünümün nasıl olduğunu lütfen hatırlayın. Bugün Türkiye’ye gittiğinizde orası artık aynı ülke değil. Bugün Türkiye, dünyanın en başarılı ülkelerinden biri. Korkarım, kabul etmek isteyenlerin sayısı çok az, her zaman bir kızgınlık var. Çok az insan yapılan ilerlemeyi görüyor. Ve bu ilerleme, Erdoğan sayesinde yapıldı. Bunu düşündüğümde, bizim de bu hızla ilerlemek için neler yapmamız gerektiğini biliyorum” dedi.

Konuşmasında Vucic, “Bir ay içerisinde Novi Sad - Subotica demiryolunu açıyoruz. Böylelikle Budapeşte ile bağlantı sağlayacağız. Bu da Belgrad’dan, Niş’ten veya Sırbistan’ın güneyindeki diğer şehirlerden İstanbul’a birkaç saat daha hızlı ulaşabileceğimiz anlamına geliyor. Yeni birçok havayolu hattı üzerinde çalıştık ve daha fazlasını yapacağız” diye konuştu.

Vucic, “Bizi kurtaracak olan şey çalışmaktır. Küçük sayılamayacak başarılar elde ettik ancak iktidardayken bunlar her zaman az kabul edilir. Yine de birçok hayalimiz var. Bu hayallerin çoğunu, Türkiye’nin yardımıyla gerçekleştirebiliriz” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii alanında iş birliği sözü verdi”

Türkiye ile iş birliğinin Sırbistan için hayati olduğunu söyleyen Vucic, “Kendi çabalarımız ve iş birliği ile ülkemizi kalkındırabileceğimizi gördük. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii alanında iş birliği ve 2027 EXPO’ya önemli bir katılım gerçekleştirme sözü verdi” şeklinde konuştu.

Olpak, Türk iş insanlarına pozitif ayrımcılık talep etti

DEİK Başkanı Nail Olpak ise konuşmasında, Foruma Türkiye’den 150, Sırbistan’dan ise 180 iş insanının katıldığını söyledi. Olpak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için vizesiz seyahat ve halihazırda üzerinde çalışılan kimlikle seyahatin büyük önem arz ettiğini ifade etti. Konuşmasında Sırbistan’dan Türk firmalarına pozitif ayrımcılık talebinde bulunan Olpak, “Avrupa’ya tedarik noktasında iki önemli ülke olarak, yeşil ve dijital ekonomi konusunda ortak adımlar atabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Olpak konuşmasının sonunda, “Türk ve Sırp iş dünyasının temsilcileri olarak ticaret ve yatırım alanında yaptıklarımızın yanında ticari diplomasi alanında da iz bırakmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Sırbistan Ticaret Odası Başkanı Marko Cadez ise foruma Sırbistan’dan 177, Türkiye’den ise 120 firmanın katıldığını ve temaslar çerçevesinde Türk ve Sırp iş insanlarının karşılıklı ticareti artırmak için birçok anlaşmaya ulaştığını duyurdu.

Türkiye-Sırbistan İş Forumu, Türkiye ve Sırbistan’dan ulaşım, altyapı, turizm, finans ve tekstil sanayi alanlarından firmaların temsilcilerini bir araya getirdi.