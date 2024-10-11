Prof. Dr. Özgür Demirtaş harç ve vergilere ateş püskürdü!

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yoğun kullandığı sosyal medya hesabından gündeme yönelik değerlendirmelerinde, kredi kartlarına yönelik son düzenlemeyi eleştirdi.

“Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sunuldu. 12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hükmün yer aldığı düzenlemede, en dikkat çekici olan, limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması olarak göze çarptı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X platformundaki paylaşımında bu ücreti şu ifadelerle eleştirdi:

“Hükümet Kredi Kartlarından 750 TL ekstra vergi alacakmış.

Yalan mı:

1) Önce Nas Ekonomi Modeli diyerek Enflasyonu PATLAT. Parayı değersiz hale getir.

2) Sonra insanlar nakit kullanamasın diye Büyük BANKNOT çıkarma, insanları KREDİ KARTINA mahkûm et.

3) Sonra kredi kartına mahkûm ettiğin insanlara 100 Bin TL üstü limitli kartlar için ekstra vergi koy.

Yalan mı?”