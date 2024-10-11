İşte kredi kartlarından alınacak fonun toplam miktarı!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

“Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sunuldu.

Ekonomim’den Canan Sakarya’nın ulaştığı ilk bilgilere göre, 12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer alıyor. En dikkat çekici olanı ise limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması göze çarpıyor.

100 bin liranın üzerinde limiti olan kaç kredi kartı var?

Türkiye’de Bankalararası Kart Merkez bilgilerine göre 125 milyon 925 bin 12 adet kredi kartı bulunuyor.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi aylık bülten verilerine göre, Ağustos 2024’te toplam kartlar içinde 100 bin TL üzerindeki limitli kartların yaklaşık oranı yüzde 49,2 olarak görülüyor. Yaklaşık, çünkü tekil kişi sayısı gösteriliyor ve bir kişinin birden fazla bireysel kredi kartı olması durumunda da ilgili kişi bir kez sayılıyor.

Bunun üzerinden yaklaşık olarak 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartlarının sayısı 61 milyon 955 bin 106 olarak hesaplanıyor.

750 TL’lik fonun yıllık getirisi ne olur?

Ekonomim.com’un hesapladığı verilere göre, 61 milyon 955 bin 106 adet kredi kartından 750 lira Savunma Sanayi Fonu alındığında, 46 milyar 466 milyon 329 bin 428 TL (34,28 dolar/TL anlık kur üzerinden; 1 milyar 355 milyon 493 bin 857 dolar) gelir hedefleniyor.