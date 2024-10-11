Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartından 750 lira Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacak

Canan SAKARYA / ANKARA

Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. 12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer alıyor. Toplam 75-80 milyar lira gelirin beklendiği düzenlemede, enflasyon düzeltmesinin yatırım dönemindeki şirketlerle tasfiye ve iflas halindeki şirketler için yapılmaması öngörülüyor. Ayrıca silindir hacmi 100 cm’ün altında olan motosiklerlerle motor gücü 6 kW altına olan motosikletler de MTV kapsamına alınıyor.

Teklifin ana kısmını Savunma Sanayi Fonu’na gelir oluşturacak önlemler içeriyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira ücret alınması göze çarpıyor.

Düzenlemede öngörülen diğer gelir kalemleri ise şöyle:

* Vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden damga vergisi tutarı (yıllık gelir vergisi beyannamelerinde damga vergisi tutarının yarısı) kadar,

* Tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL,

* Limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL,

* Noterdeki işlemlerden, taşınmaz satışlarında tapuda alınan bedel kadar,

* Sıfır araçların tescil işlemlerinde 3.000 TL,

* İkinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1.500 TL,

* Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL alınması öngörülüyor.

MTV ve ÖTV’nin kapsamı genişliyor

Kanun teklifinin 3’üncü maddesine göre motor silindir hacmi 100 cm3 altında olan motosiklerlerde, motor gücü 6 kW ve altı olan motosikletler de MTV kapsamına alınacak.

Ayrıca askeri amaçlarla kullanılanlar hariç olmak üzere insansız hava taşıtları (drone) ile ÖTV matrahı 5 bin lira ve üzeri olan kol saatleri de ÖTV kapsamına alınıyor.

KİT’ler enflasyon düzeltmesi dışında

Teklifin ilk iki maddesinde de enflasyon düzeltmesiyle ilgili hükümler yer alıyor.

Buna göre enflasyon düzeltmesinin yatırımlar üzerindeki vergisel etkisinin ortadan kaldırılması amacıyla bunun yatırım sürecinde ertelenmesi öngörülüyor. Bu durumdaki şirketler işletme döneminden itibaren enflasyon düzeltmesine tabi olacaklar.

Ayrıca tasfiye ve iflas halinde olan şirketlerle iktisadi devlet teşekküllleri ile KİT’ler de enflasyon düzeltmesi dışında tutuldular.

Bu ücretler her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

Güler: “Bir sonraki hedefin Türkiye olmayacağının garantisi yok”

Düzenlemeye ilişkin bilgi veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bölgede yaşanan çatışmalara dikkat çekerken, bir sonraki hedefin Türkiye olmayacağının garantisi olmadığını bildirdi. Yanı sıra sınırda terör koridoru kurma çabalarının da sürdüğünü dile getiren Güler, bu kapsamda Türkiye’nin uyguladığı savunma sanayi projelerini sıraladı. Projelerin, modern bir savunma sanayinin geliştirilmesi TSK’nın modernizasyonunun sağlanması amacıyla kurulan Savunma Sanayi Destekleme Fonu’ndan yapılan harcamalarla karşılandığını dile getiren Güler, yasal düzenlemenin ihtiyaç duyulan ilave kaynağın karşılanması amacıyla hazırlandığını belirtti.