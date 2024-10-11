SON DAKİKA... Ekonomi paketinden motosiklete MTV, saat ve dron için ÖTV sürprizi geldi

Canan SAKARYA / ANKARA

Kanun teklifinin 3’üncü maddesine göre motor silindir hacmi 100 cm3 altında olan motosiklerlerde, motor gücü 6 kW ve altı olan motosikletler de MTV kapsamına alınacak.

Ayrıca askeri amaçlarla kullanılanlar hariç olmak üzere insansız hava taşıtları (drone) ile ÖTV matrahı 5 bin lira ve üzeri olan kol saatleri de ÖTV kapsamına alınıyor.