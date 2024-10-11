SON DAKİKA... Ekonomi paketinden motosiklete MTV, saat ve dron için ÖTV sürprizi geldi
Son dakika haberi... Ekonomi yönetiminin TBMM’ye sunduğu Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerinin artırılması amacıyla düzenlemeler içeren kanun teklifinden sürpriz ÖTV ve MTV düzenlemeleri çıktı.
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Canan SAKARYA / ANKARA
Kanun teklifinin 3’üncü maddesine göre motor silindir hacmi 100 cm3 altında olan motosiklerlerde, motor gücü 6 kW ve altı olan motosikletler de MTV kapsamına alınacak.
Ayrıca askeri amaçlarla kullanılanlar hariç olmak üzere insansız hava taşıtları (drone) ile ÖTV matrahı 5 bin lira ve üzeri olan kol saatleri de ÖTV kapsamına alınıyor.
Ekonomi