Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık enflasyon birkaç ay içinde yüzde 40'a inecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi.



Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;



"Sözlerime başlarken Kumluca ve Finike ilçerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Cumhuriyetimizin ilk yüz yılında vaktimizi boşa tüketen tartışmaları artık geride bırakmalıyız. Artık hep birlikte ortak geleceğimize odaklanmalıyız.

Anayasa değişikliği teklifi

Anayasa değişikliği teklifi milletimizin sorunlarını milli iradenin gücü ile çözme kararlılığın son örneğidir. Demokrasi hak ve özgürlükler gibi kavramları samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağrıyoruz.

Kararlılık ve cesaretle uygulamaya koyduğumuz terör örgütleri ile mücadele ile bu sorunun üstesinden önemli ölçüde geldik. Sınırımızdaki güvenlik hattını tamamlayarak bu sinsi planı bozacağız.

'Yıllık enflasyon birkaç ay içinde yüzde 40'a inecek'

Emtia fiyatlarındaki yükselişin en belirgin faktörü olan dış sebeplerin istikrara kavuşmasının biraz vakit alacağı anlaşılıyor. İçerideyse kimi panikten kimi art niyetten kaynaklanan kurdaki ve maliyetteki artışla izah edilemeyen fahiş fiyat artışlarına maruz kaldığımız gerçektir.



Enflasyonun birkaç ay içerisinde yüzde 40'lara ineceği ortada, yüzde 20'ler seviyesine indirmekte kararlıyız.

6 yaşındaki kız çocuğuna istismar

Günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Daha küçük yaştaki istismar iddiaları tam bir faciadır.

Mağdur, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren kurumlarımız bu konuyu sahiplenmiştir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir. Bu aşamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız avukat temin etmiştir.

Bey Kemal kendine çeki düzen ver. Her şeyden önce böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak en hafif ifadesiyle ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. Bay Kemal Diyarbakır Anneleri'ni kaç kere ziyaret ettin. Kızları, yavruları ellerinden alınan gözü yaşlı anneleri kaç kere ziyaret ettin. Medya ve benzeri yerlerdeki rezilliklere göz yumanların bu hadise üzerinden insanlarımızın bir kısmının değerlerine saldırmasına onlara linç uygulamasına müsaade göstermiyoruz. Bu konuyu da her seviyede takip etmeyi ve neticelendirmeyi sürdüreceğiz.

540 metreküplük doğalgaz, 150 milyon net petrol rezervi

Bugün 540 milyar metreküplük bir rezerve ulaştık. Bölgede yeni keşifler neticelendirildiğine milletimizle paylaşacağız. Günlük 10 milyon metreküp gaz üretimi ile başlayıp bunu 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Gazı karada işleyecek Filyos'un yüzde 85'i tamamladık.

150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Dünyada 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri 12 milyar dolara denk geliyor.

Türkiye Aile Destekleri kapsamına giren 2,8 milyon hanemize 9,2 milyar lira nakti kaynak aktardık. Bu ay 3,8 milyar daha nakti kaynak aktarımı yapacağız. Kasım ayında 9,4 milyon ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 2,9 milyar lira tutuarındaki genel sağlık sigortasını ödeyerek ücretsiz sağlık hizmeti almalarını sağladık.

Başarı teşvik programını açıkladı

Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.

YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız.

2023 yılı burs rakamlarını açıkladı

Kredi almış öğrencilerin sadece ana para ödemesini sağlayan düzenlemeye gittik. Bununla kalmadık 2022-2023 döneminde ücretlere zam yapmayarak öğrencilerimizin yurtlarında barınma hakkı sağladık. Bu yıl 850 bin kişi ile yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık."