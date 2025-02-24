Kahramanmaraşlı öğrenciler Huawei Fikir Maratonu’nda afetlere karşı dijital projeler geliştirdi

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Huawei Türkiye’nin düzenlediği ‘Afet Teknolojileri Yönetimi Fikir Maratonu’nun ikincisi, 20-21 Şubat tarihlerinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliginde gerçekleştirildi. Kahramanmaraş ve bölge üniversitelerden katılan öğrenciler, bulut bilişim ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak, afet çözümlerine odaklanan farklı projelerle, bir kez daha jüri karşısına çıktı.

Teknoloji odaklı projeleri desteklemek ve genç yetenekleri bu alanda teşvik etmek amacıyla Dijital Dönüşüm Ofisi ve Huawei Türkiye iş birliğiyle düzenlenen Afet Teknolojileri Yönetimi Fikir Maratonu’nun ikincisi, bu yıl Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi. 20-21 Şubat tarihlerinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Kahramanmaraş’tan ve çevre illerden gelen öğrenciler, afetlere karşı bulut bilişim ve yapay zeka odaklı projeler geliştirdi.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Afet Teknolojileri Yönetimi Fikir Maratonu, gençlerin bilişim teknolojilerini kullanarak afet yönetimine katkıda bulunabilecek çözümler üretmelerini teşvik etti. İki gün süren etkinlik boyunca, 10 takıma ayrılan 30 öğrenci, Huawei’in ARGE Mühendisleri mentörlüğünde, projelerini geliştirdiler. AFAD Afet Yönetimi Teknolojileri Çalışma Grup Başkanı Seher Turan da program kapsamında gerçekleştirdiği sunumda, AFAD’ın afet yönetim vizyonu hakkında bilgiler verdi.

“Yetenekli gençlerimiz yarının liderleri olacak”

Ödül töreninde konuşan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Üniversitemiz ile Huawei’in iş birliğinde düzenlenen Fikir Maratonu, öğrencilerimizin yaratıcılığını, girişimcilik ruhunu ve teknolojik yetkinliklerini ortaya koymalarına fırsat sunan son derece değerli bir etkinliktir. Bu maratonda öğrencilerimizin ürettiği fikirler, yalnızca akademik hayatlarına değil, gelecekteki kariyerlerine de büyük katkılar sağlayacaktır. Burada kuracakları bağlantılar, edinecekleri deneyimler ve geliştirecekleri projeler, onları yarının liderleri yapacak önemli adımlardır. Bu anlamlı organizasyona katkı sağlayan Huawei Türkiye ekibine, değerli akademisyenlerimize ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

“Afetlere karşı daha dayanıklı bir Türkiye inşa etmek için teknoloji”

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden Dijital Dönüşüm Koordinasyon Daire Başkanı Furkan Civelek ise afet yönetiminde teknolojinin önemine değinerek, “Afet yönetiminde teknolojinin rolü her geçen gün daha da önem kazanıyor. Dijital dönüşüm, yalnızca günlük hayatımızı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda kriz anlarında hızlı ve etkili çözümler sunarak hayat kurtarıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, afetlere karşı daha dayanıklı bir Türkiye inşa etmek adına teknolojiyi en verimli şekilde kullanmayı ve bu alanda yenilikçi çözümler geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda, Huawei ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen bu değerli etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Burada üretilen fikirlerin, ülkemizin afetlere hazırlık süreçlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Geleceğe yönelik çözümler için çalışıyoruz”

Huawei Türkiye Kamu ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Ömer Faruk Şahin ise Kahramanmaraş’ta düzenlenen Afet Teknolojileri Yönetimi Fikir Maratonu ile ilgili değerlendirmesinde, “6 Şubat depremleri hepimizde derin izler bıraktı. Ancak bu acılardan öğrendiğimiz en önemli şey, dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin gücü oldu. Huawei olarak, afetin ardından sadece iletişim altyapısını korumak için değil, aynı zamanda geleceğe yönelik çözümler üretmek için de çalışıyoruz. Bugün burada, afet yönetimi teknolojilerinde yenilikçi fikirler geliştirmek üzere, gençlerimizle bir araya geldik. Afetlere daha dirençli bir Türkiye inşa etmek için üretilen her fikir, aynı zamanda en kıymetli adımlardan biri anlamına geliyor. Bu anlamlı buluşmayı mümkün kılan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne ve AFAD’a teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmaya katılan öğrenciler, afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak amacıyla yenilikçi çözümler sunan projeler üzerinde çalıştı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinci olan Ayyıldız takımı, geliştirdikleri Afet Öncesi Hazırlık Asistanı uygulamasıyla, yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisini kullanarak afet çantalarındaki eksiklikleri tespit eden ve kullanıcılara kişiselleştirilmiş öneriler sunan yenilikçi bir çözüm geliştirdi. Öğrenciler, bu projeyle Huawei MatePad 11.5 kazandı. İkinci olan Mind Benders takımı, “Aşina” projesiyle Huawei Watch GT4; üçüncü olan Edge of Tomorrow takımı ise “Güvenli Konum” projesiyle Huawei Watch Fit 3 kazandı. Diğer yedi takım ise Huawei Band 9 ile ödüllendirildi.