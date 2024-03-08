Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeyle ilgili fotoğraflar basına yansıdı.

Ukrayna donanmasına inşa edilen gemileri inceledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra, Ukrayna Donanması için inşa edilen korvetleri inceledi ve burada Ukraynalı askeri personelle bir araya geldi.