Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı!

Siyasi isimler Kurban Bayramı dolayısıyla mesajlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum"

"Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."