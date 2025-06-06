  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı!
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Kurban Bayramı'yla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı!
Takip Et

Siyasi isimler Kurban Bayramı dolayısıyla mesajlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum"

"Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."

Gündem
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına bayram mesajı: Kutuplaşmadan beslenenlere prim vermeyeceğiz
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına mesaj
Kurban Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı
Kurban Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin bayramını kutladı
Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar hastanelik oldu!
Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar hastanelik oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı!
MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti, yeni anayasa mesajı verdi
Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli'den yeni anayasa mesajı