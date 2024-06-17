  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele" mesajı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için bu çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz,” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele" mesajı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti: "TBMM işlevini kaybetti" tepkisiAK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti: "TBMM işlevini kaybetti" tepkisiGündem

 "Çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

Sosyal medya hesabından "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz."