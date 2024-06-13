Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanyol gazeteciye kızdı: Başını sallama bak ben sallamıyorum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Madrid’de ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bir İspanyol gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu soruyu yöneltti;

"Hükümetiniz bazen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması konusundaki kararları göz ardı ediyor. Bunları dikkate almıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gazeteciye dikkat çeken şu sözlerle yanıt verdi;

"Türkiye bir hukuk devletidir. Kararları yargı verir ve verdiğiniz isimlerle ilgili olarak da hukuk devletindeki yargımız kararını vermiş. Örneğin bu isimlerden bir tanesi 100'ü aşkın gencin ölümüne neden olmuş. Birçok terör suçu estirmek suretiyle Güneydoğu'da ölümlere neden olmuştur. Sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor. Hele hele bir basın mensubunun teröristleri böyle savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir. Başını sallama ben sallamıyorum. Ben dimdik çalışmama devam ediyorum. Her zaman için Osman Kavala olur, Selahattin Demirtaş olur. Yasalar ne diyorsa yasaların dediğini yerine getiririz. Hukukun emrettiğini yerine getiririz. Siz Türkiye'de yaşamıyorsunuz. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bu ciddi manada bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır. Bundan sonra da böyle yürüyecektir."