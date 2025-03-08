Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: CHP kadın düşmanı bir partidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftarı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

"Kadınlarla Yükselen Türkiye programında sizlerle beraber olmanın mutluluğu içindeyim. Katılımlarıyla iftar soframızı şereflendiren siz hanımefendilere şükranlarımı sunuyorum. Ramazan'ı Şerif'in tüm islam alemi için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ülkemiz ve tüm dünyadaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şahsım ve eşim adına kutluyorum.

Zulme karşı kahramanca direnen Gazze'nin yiğit kadınlarını ülkemdeki bütün kadınlar adına saygıyla selamlıyor, her birini tebrik ediyorum.

"Terörü defedeceğiz"

Törerü başımızdan defedeceğiz. Terörün karanlık gölgesinin ülkemizin üzerinden çekildiği günleri inşallah beraber göreceğiz. Milletimizin istikbal ve istiklali için şehit düşen tüm kadınlarımıza da rahmet diliyorum. Nice zorluğa göğüs gerip bu vatan için şuurlu, saygılı evlatlar yetiştiren tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Partimizin kadın kollarını da saygıyla selamlıyorum.

"Ne islam aleminin ne de Türk tarihinin kadınları dışlayarak yazılması düşünülemez"

Bizim inaç ve medeniyet değerlerimize göre kadın toplumun omurgasıdır. Tarihimize baktığımız zaman dönüm noktalarında hep kadınların rolünü görüyoruz. Nene Hatun'lar, Binbaşı Ayşe'ler gibi niceleri yeri geldiğinde bu millet için kendilerini öne koydular. Şunu bugün bir kez daha çok net daha ifade etmek isterim; Ne islam aleminin ne de Türk tarihinin kadınları dışlayarak yazılması düşünülemez.

Hz. Hatice validemiz ve Hz. Ayşe annelerimiz İslam medeniyetinin kutup yıldızı olarak isimlerini mümin gönüllere nakşetmişlerdir. Osman Gazi'nin muhterem eşi Bala Hatun'u nasıl unutabiliriz. Orhan Gazi'nin kıymetli refikası Nilüfer Hatun'dan nasıl esirgeyebiliriz.

"Kadınların önünü her alanda açtık"

Batıda kadın hakları gündemde bile yokken bizde 1843 yılından itibaren kadınlar resmi olarak da çalışma hayatında yer almaya başlamışlardır. Kadınlara devlet memuriyetinde görev alma hakkı 1913 yılında verilmiştir. 1917'de yayınlanan kararname başka önemli hamledir. Batı'dan bile önce kadınlar ülkemizde 1934 yılında seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur. Her ne kadar bu hakkın kullanımından özellikle darbe dönemlerinde çeşitli engellerle karşılaşılsa da yasal olarak bu imkana sahip olunmuştur. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kadınların her alanda önlerini açmaya, haklarını teslim etmeye çalıştık.

"Başörtüsü yasağını bir daha geri gelmemek üzere ortadan kaldırdık""

Kadınlarla ilgili attığımız adımları kısaca hatırlatmak istiyorum. 2003'te Aile Mahkemeleri kurduk. Yeni İş kanunu işçi işveren ilişkilerinde cinsiyet bazlı ayrımcılığa son verdik. 2004'te Anayasa'nın 10. maddesine yaptığımız eklemelerle kadın erkek eşitliğini güvence altına aldık. Nüfusu 50 bini geçen belediyelere kadın ve çocuklar için konuk evi açma zorunluluğu getirdik. 2008'de yaptığımız düzenlemelerle kadınlarımıza doğum sağılık ve emeklilik gibi konularda yeni haklar tanıdık. Eğitimde iş hayatında fırsat eşitliğini sağlamak üzere başörtüsü yasağını bir daha geri gelmemek üzere kaldırdık. Böylece kadınların seçilme ve çalışma haklarını özgürce kullanmasını temin ettik.

"Kadın girişimcileri destekliyor, şiddete 'sıfır' tolerans diyoruz"

Kıymetli misafirler, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kadınların her alanda önlerini açmaya çalıştık. Kadınlara dönük çalışmalarımız aynı hassasiyet ile devam ediyor. Bugün yayınladığımız Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kadının Güçlendirilmesi Koordinasyonu Kurulu'nu kurduk. Kadın kooperatiflerini güçlendirerek kadınlarımızın emeklerini ulusal alana taşıyoruz. Kadın girişimciliğini destekliyoruz. Kadına şiddette sıfır tolerans düşüncesiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Yeni kurullarımızla kadınlara yönelik hizmetlerin daha etkin yürütülmesini amaçlıyoruz.

"CHP kadın düşmanı bir partidir"

Muhalefetin, özellikle ana muhalefet partisinin İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili iddialarının hiçbir temeli bulunmuyor. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmaya herkesten evvel kendi kadrolarınızdan, kendi belediyelerinizden başlayın. Dün Kadıköy Belediyesi'nde meclis üyesi kadın kardeşimize karşı yapılan hadsizlik, 28 Şubat genlerini bir kez daha göstermiştir. Dün tekrar görüldüğü üzere CHP kadın karşıtı bir partidir. CHP kadın düşmanlığıyla maruf zihniyetinden ne kadar önce temizlenirse hem kadınlarımız hem de ülkemiz için en hayırlı şeyi yapmış olur.

Sayın Özel siyasette kendini geliştirmek yerine belediye başkanlarının yolsuzluklarını aklamaya çalışırsa daha çok gülünç duruma düşer. Muhalefet ne derse desin. Biz doğru bildiklerimizi demeye devam edeceğiz. 6284 sayılı kanun şiddetle mücadele konusunda ihtiyaç duyulan yaptırımı, cezayı barındırıyor. Bunun için biz sözleşme değil, kanun yaşatır diyoruz.

2 yaşındaki Rana bebeğin vefatı

Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucunda 2 yaşında hayatını kaybeden Rana'mıza Allah'tan rahmet diliyorum. Muhalefetin ve çeteleşmiş tüm yapıların engellemelerine karşı Ağustos ayında çıkarttığımız kanunu uygulamakta kararlıyız. İnşallah bunun da üstesinden gelecek anaların öpüp koklamaya çekindiği çocuklarımızı koruyacağız. Dünkü olayla ilgili Başsavcılık soruşturmayı genişletmiştir."