Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “cunta “ ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 500 bin TL'lik tazminat davası açtığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açıklaması şu şekilde;

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile "cuntacı" vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile "cuntacı" vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.



Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret… — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) April 8, 2025

Ne oldu?

19 Mart'ta İBB'ye yapılan operasyon ile Ekrem İmamoğlu ve İBB çalışanlarının gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halkın iradesine darbe yapıldığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresini "cuntacı" olarak tanımlamıştı.

Buna cevap veren Bahçeli ise Özel'e "Bayağı açıklamalardan uzak durmaya, ayaklarını denk almaya ve sükûnete davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza cunta başı iftirası tam anlamıyla akıl tutulması, zeka yoksunluğu, sağduyu yoksulluğu, gerçeğin ve milli iradenin aydınlığına tahammül edemeyen potansiyel darbe meraklısı bir zavallının hezeyanıdır... Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur" diyerek yanıt vermişti.

Özel, Bahçeli'nin bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özel, Bahçeli'nin eski bir grup toplantısında yaptığı konuşmada kullandığı “Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir" sözlerinin videosunu paylaştı.