Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Slovakya'ya geçmiş olsun mesajı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, bir hükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradı.

Açılan ateş sonucu karnından vurulan Fico, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı. Erdoğan, yaralanan Başbakan Fico'ya ve Slovakya halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum.

Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."