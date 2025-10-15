Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada dört konu var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki hafta aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantı saat 16:30'da başlayacak.

Gazze'de barış süreci

TGRT Haber'in aktardığına göre; kabinede ilk ele alınacak konu, Gazze'deki ateşkes süreci olacak. Mısır’da düzenlenen "Orta Doğu’da Barış Zirvesi"nde arabulucu ülkelerin imzaladığı niyet beyanı çerçevesinde, Türkiye’nin muhtemel görev ve sorumlulukları konuşulacak.

Yeni çözüm sürecinin de kapsamlı olarak görüşüleceği toplantıda gelinen son durum masaya yatırılacak. TBMM’deki kurulan komisyonun çalışmaları, atılacak adımlar, kamuoyunda oluşan beklentiler, güvenlik birimlerinden alınan son raporlar doğrultusunda istişare edilecek.

Zorunlu eğitim süresi kısalacak

Kabinede gündeme gelecek bir diğer önemli başlık ise eğitim sistemi olacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplantıda 12 yıllık zorunlu eğitimin düşürülmesi yönündeki hazırlıkları kabineye anlatacak. Tekin yeni modelin detayları ve uygulanma takvimi hakkında sunum yapacak.

Toplantıda ayrıca enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen program da gündeme gelecek. Cuma günü TBMM'ye sunulacak olan 2026 yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Teklifi öncesinde bütçe hazırlıkları değerlendirilecek.

Erdoğan kararları açıklayacak

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek "Millete Sesleniş" konuşması yapması ve toplantıda alınan kararları duyurması bekleniyor.