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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletlerine yapacağı ziyaretler nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Haber Merkezi
İHA
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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ne ziyaret gerçekleştirecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan tezkereye göre, 9-11 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan tezkerede kararın, Anayasa’nın 106. Maddesi gereğince alındığı kaydedildi.

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