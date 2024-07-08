Cevdet Yılmaz'dan BYD yorumu: Uzun vadeli yatırımlar hızlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın X sosyal medya hesabından Çinli BYD şirketinin yatırımı ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

"Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çin menşeli BYD firmasının ülkemizde yatırım yapmasına yönelik anlaşma, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan riyasetinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın @mfatihkacir ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Wang Chuanfu tarafından imzalandı.

1 milyar dolar tutarındaki bu yatırımın, 2026 sonlarında üretime dönüşmesini ve yaklaşık 5 bin kişilik bir doğrudan istihdam sağlamasını bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla yatırım ortamının iyileştiği dönemde gerçekleşen bu yatırımla birlikte, uzun vadeli uluslararası sermaye girişlerinin daha da hızlanmasını ve cari açığımızın finansman kalitesinin iyileşmesini öngörüyoruz.

Bu yatırımın, orta vadede ihracatımıza da ciddi katkılar sunmasını ve hali hazırda düşen cari açığımızı daha da düşürmesini bekliyoruz. Süreçte emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum."