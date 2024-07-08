İTO Başkanı Avdagiç’ten BYD yatırımı açıklaması: İki taraf için 'win-win' bir ortaklık oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Avdagiç, 1 milyar dolarlık yatırımın Togg ile başlayan yeni nesil araç çağında da Türkiye’nin Avrupa'nın otomotiv başkenti olma iddiasını perçinlediğini kaydetti.

Avdagiç, açıklamasında şunları kaydetti: “BYD’nin bu doğrudan yatırımı diğer Çinli şirketler ile dünya markalarının Avrupa stratejilerini baştan aşağı gözden geçirmelerini sağlayacaktır. En önemlisi de bu gelişmenin elektrikli araçlarda yerlilik oranını artırarak yan sanayimizi daha da güçlendirmesini, fazlar halinde binlerce iş imkanı oluşturmasını bekliyoruz. BYD’nin yatırımı, ileri global teknolojiler ve otomasyon süreçlerinin Türkiye'ye daha yoğun şekilde giriş yapmasını temin edecektir.”