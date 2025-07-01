Cumhuriyeti kuran şehirler Amasya’da buluştu

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde kentin simge yapılarından Saraydüzü Kışlası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Amasya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, Cumhuriyeti Kuran Şehirler programının; Samsun’da 19 Mayıs, Amasya’da Amasya Tamimi, Erzurum’da Erzurum Kongresi ve Sivas’ta Sivas Kongresi’nin yıl dönümlerinde düzenlenerek Milli Mücadele ruhunun yaşatıldığını söyledi. Amasya’nın tarihsel önemine değinen Kırlangıç, 1402 yılında Osmanlı Devleti'nin yeniden toparlandığı, Çelebi Mehmet’in cihan imparatorluğuna giden süreci başlattığı yerin de Amasya olduğunu hatırlattı.

Üreterek ülkemize katkıda bulunuyoruz

Türkiye’nin kalkınmasında ekonomik gücün belirleyici rolüne dikkat çeken Kırlangıç, iş dünyasının sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurgulayarak “Atalarımızın canlarını feda ederek bizlere emanet ettikleri bu vatanı, hak ettiği yere ulaştırmak hepimizin boynunun borcudur. Herkes sorumluluk alanları içerisinde yılmadan çalışarak çağdaş ülkeler seviyesine ulaşma hedefinde çaba sarf etmelidir. Bizler iş dünyası olarak, sorumluluk alanımızda sermayemizi risk ederek istihdam sağlıyor, üretiyor ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ülkenin zora düştüğü her ortamda hizmet etmekten, üretmekten asla vazgeçmedik. Çünkü ekonomik güç olmadan, güçlü ülke olunmayacağının bilincindeyiz. Bir ülke için ekonomik gücün ne kadar değerli olduğunu daha Cumhuriyeti ilan etmeden iktisat kongresini düzenleyen büyüklerimiz bizlere göstermiştir. Bizler de iş dünyası olarak gösterilen bu hedef doğrultusunda yılmadan çalışacağız ve üreteceğiz” dedi.

Tarihi sorumluluğu geleceğe taşımak görevimiz

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, törende yaptığı konuşmada etkinliğin yalnızca bir anma değil, aynı zamanda bir sorumluluk taşıdığını belirterek, “Cumhuriyeti kuran şehirlerin buluşmasına ev sahipliği yapan bu kutlu Amasya topraklarında sizlerle bir arada bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Bugün sadece geçmişi yad etmiyor, bu topraklarda atılan tarihî adımların ışığında geleceğimizi yeniden tahayyül ediyoruz” dedi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın’da yaptığı konuşmasında “Amasya Genelgesi, milletin ortak kararlılığıyla yürütülen bağımsızlık mücadelesinin ilk somut adımıdır. Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas; bağımsızlık ruhunun taşıyıcıları, Cumhuriyet değerlerinin yaşatıcılarıdır. Bu tarihi sorumluluğu geleceğe taşımak bizlerin görevidir” diye konuştu.