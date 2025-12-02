DEM Parti Heyeti İmralı'ya gitti

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve teröristbaşı Öcalan'ın avukatlarından Faik Özgür Erol teröristbaşı ile görüşmek üzere İmralı’ya hareket etti.

Komisyonun ziyaretinin ardından ilk ziyaret

Görüşme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan komisyonun teröristbaşı Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından ilk ziyaret olarak kayda geçti.

DEM Parti Heyeti, teröristbaşı ile son görüşmesini 3 Kasım 2025’te yapmıştı.