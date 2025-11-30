İddia: Öcalan, süreç başarılı olmazsa MHP içinde Bahçeli'ye darbe yapılacağını söyledi

AK Parti’li eski milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın "Süre başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını” söylediğini öne sürdü.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in aktardığı "darbe mekaniğinin devreye girebilir” ifadelerine değinen Tayyar, teröristbaşı Öcalan'ın İmralı Heyeti'ne "Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak" dediğini iddia etti.

TV 100'de konuşan Tayyar, "Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu (Öcalan) Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor.(Öcalan) Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor" ifadelerini kullandı.

Tayyar, canlı yayında sürece ilişkin DEM partinin tavrıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızdan Devlet Bey’e bu sürecin akamete uğramaması için elinden geldiğince zerafetle davranıyor. Bazen toplumun belli bir kesiminide rahatsız edecek bir şekilde bile iddialı cümleler kullanıyorlar.

Ama bütün bunlara rağmen aynı hassasiyeti karşı tarafta yani DEM’de göremiyoruz. Bu sürecin önündeki en önemli engellerden birisi DEM. En son İmralı ziyaretiyle ilgili Cumhur İttifakı, görüşmenin gizliliğine olağanca dikkat gösterirken DEM Parti gitti PKK’nın yayın organlarına her şeyi anlattı.”

Koçyiğit ne demişti?

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan’la yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını anlatmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ahlat ve Malazgirt’te Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıyla başlayan süreç ve 1 Ekim’de Sayın Bahçeli’nin el uzatmasıyla başlayan süreci biraz ‘devlet aklı’ olarak okuduğunu ifade edebiliriz Sayın Öcalan’ın.

Bu anlamıyla bu yeni gelişen süreci devlet aklının geliştirdiği bir süreç olarak okuyor ve siyasetin de bu sürecin bir parçası olmasına inandığını ifade ediyor.

En azından sonuç olarak ben kendi adıma böyle bir çıkarım yaptığımı söyleyebilirim. Bu sürecin başarılı olması gerektiğini, başarılı olmasını istemeyen yapılar olduğunu, en azından bir darbe mekaniği vurgusunu dile getirdi.

Yani bu süreç başarılı olmazsa en nihayetinde yine bir darbe mekaniğinin devreye girebileceğine dair bir tehlikeye dikkat çekti."