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DEM Parti sahaya iniyor: 'Ortak vatan' vurgusu yapacakları duyuruldu

Terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının ardından dikkatler DEM Parti’ye yöneldi. Yeni döneme ilişkin yol haritasını açıklayan parti yetkilileri, Türkiye genelinde il il ziyaretler gerçekleştireceklerini ve bu süreçte “ortak vatan” mesajını ön plana çıkaracaklarını belirtti.

Haber Merkezi
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DEM Parti sahaya iniyor: 'Ortak vatan' vurgusu yapacakları duyuruldu
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İmralı'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısının ardından, terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında fesih kongresini topladı. 12 Mayıs'ta yapılan açıklamayla PKK, kendisini feshetme ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi iç cephe açıklamaları ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin atmış olduğu kritik adımlarla Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Gözlerin çevrildiği DEM Parti ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

DEM Parti 16-17-18 Mayıs tarihlerinde sahaya iniyor

DEM Parti kaynakları 16-18 Mayıs tarihinde sahaya ineceklerini ve yapılacak çalışmaları anlattı. DEM Parti'den aynı zamanda Ortak Vatan vurgusu yapıldı. DEM Parti 16-17-18 Mayıs tarihlerinde sahaya iniyor, milletvekilleri il il gezecek Terörsüz Türkiye Süreci'nde gelinen aşamayı anlatacak.

"Ortak vatan vurgusu yapacağız"

A Haber'e konuşan DEM Parti kaynakları , "Bu süreçte ne yenen var ne de yenilenen. Kazanan Türkiye olacak. Silahlar susacak 40 yıllık sorun tarihe karışacak. Herkesin buna gönlünce sevinip mutlu olması gerekiyor. Bizler de ziyaretlerimizde süreci anlatacağız ortak vatan vurgusu yapacağız" ifadelerini kullandı. DEM Parti'de önümüzdeki pazartesi günü kritik bir toplantı trafiği yaşanacak. Genel merkezde Parti Meclisi ve milletvekili toplantıları yapılacak. Toplantıda hem terörsüz Türkiye süreci ile ilgili parti kurulları bilgilendirilecek hem de bundan sonraki yol haritası ele alınacak.

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