DEM Parti'den Bahçeli'nin çağrısına yanıt: Öcalan hazır, devlet hazır mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı çağrıya tepkiler sürerken, DEM Parti'den bu duruma yanıt verildi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi'nde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Kürt sorunu insanlık sorunu"

Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'gelsin Meclis'te konuşsun, örgütü lav etsin' açıklamasıyla ilgili "Gelin bu yeni yolu hep beraber açalım. Yıllardır yok sayılan, inkar edilen, görmezden gelinen, bir güvenlik sorunu olarak ele alınan, taktiklerle çöktürme planlarıyla çözülebileceği sanılan Kürt sorunu adeta böyle adlandırılıyor ama bir insanlık sorunu olarak karşımızda duruyor. Yok sayarak, inkar ederek, güvenlikçi politikalarla çözülemeyeceği bir kez daha görülmüş oldu" dedi.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili konuşan Doğan, şunları söyledi:

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Neden sayın Öcalan? Çünkü kendisi, ömrünü Kürt meselesinin demokratik çözümüne adamış bir birey. 25 yıldır bir ada hapishanesinde tutuluyor ve 45 aydır ağır tecrit koşulları altında. Tam anlamıyla bir iletişimsizlik durumu söz konusu. Milyonlarca insan onunla ilgili 'irademdir' diyor. Bu destek, yalnızca Türkler ve Kürtlerle sınırlı değil; coğrafyaları ve sınırları aşan bir destekten bahsediyoruz.Kürt sorununun çözümü için esas muhatap olduğu gibi, ülkenin ağır sorunlarının çözümlerine ve ateş çemberine alınan Ortadoğu'nun barışına da ciddi katkılar sağlayabilecek bir aktörden söz ediyoruz." dedi

"Görüşme yapılamadığı için sorunlar giderek ağırlaşıyor"

Ayşegül Doğan, tecrit uygulamalarının ve görüşmelerin yapılamamasının, sorunları daha da derinleştirdiğini vurguladı.

Doğan, “Tüm bu sorunlar için ön açıcı fikirlere ve projelere sahip birisinden bahsediyoruz. Türkiye, bu durumun ne anlama geldiğini geçmişte deneyimledi. Çatışmasızlığın getirdiği kazanımları ve barış ihtimalinin bizlere sunabileceği gelecek fırsatlarını birlikte yaşadık. Sayın Öcalan'ın Kürt meselesinin demokratik çözümünde üstleneceği rol, alacağı inisiyatif ve sorumluluk hayati bir öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

"Öcalan hazır, devlet hazır mı?"

DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Abdullah Öcalan ile görüşmesinden bahseden Doğan, Abdullah Öcalan'ın "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" mesajını hatılattı.

Doğan, Öcalan'ın mesajına ilişkin, "Üç satır gibi görünün, üç cümle gibi görünen bu mesaj, kendi içinde pek çok mesajı barındırıyor. Birincisi tecridin devam ettiğini kendi beyan ediyor. İkincisi, koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik gücü olduğunu söylüyor. Yani İmralı hazır, sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Demokratik siyaset hazır, sayın Öcalan da hazır? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve bu çağrıyı destekleyenlerde. Söz söylendi bir kere, artık bu sözü hayata geçirme zamanı" dedi.

Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu hakkındaki söylentilere yanıt veren Doğan, "Sayın Öcalan'ın sağlığı yerinde. Bu konuda yapılan spekülasyonlar, tamamen maksatlı spekülasyonlardır" ifadelerini kullandı.