Daron Acemoğlu, ABD Başkanlık seçimlerinde kime destek verdiğini açıkladı

ABD'deki Nobel Ekonomi Ödülü sahibi ekonomistlerin yarısından fazlası, mevcut Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in ekonomik planlarını, eski Başkan Donald Trump'ınkilerden "çok daha üstün" olarak nitelendiren bir mektup imzaladı.

Mektuba, geçen haftalarda Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülen MIT profesörü Daron Acemoğlu ile birlikte 22 Nobel ödüllü ekonomist imza atarken, Harris'in ekonomik programının ABD'nin sağlık, yatırım, sürdürülebilirlik, iş imkanları ve adalet alanlarında gelişim sağlayacağı savunuldu.

Mektup, Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz tarafından hazırlandı.

Mektup, seçime iki hafta kala Harris'e önemli bir destek sağlarken, özellikle ekonomiyi en önemli konu olarak gören seçmenlere hitap etmeyi amaçladı.

Mektupta, Trump'a yönelik, ekonomik planlarının enflasyonda yeniden artışa yol açacağı, federal açığı büyüteceği gibi eleştiriler yer aldı.

Ekonomistler, Trump'ın hukuk devleti ve ekonomik istikrarı tehdit ettiğini de belirttiler.

Harris’in ekonomik programında, orta ve düşük gelirli ABD’liler için vergi indirimleri, konut maliyetlerinin düşürülmesi ve imalat sektörüne destek sağlayacağı vurgusu yapıldı. Sonuç olarak, Harris’in ekonomik politikalarının daha güçlü, sürdürülebilir ve adil bir ekonomik büyüme sağlayacağı öne sürüldü.

Acemoğlu, sosyal medya hesabında, Harris’e destek veren mektubu imzaladığını paylaşırken, “Harris'in politikalarının daha güçlü bir ekonomik performansa, daha sürdürülebilir, daha eşitlikçi bir ekonomik büyümeye yol açacağına inanıyoruz” dedi.

I and twenty-two other Nobel economists signed a letter endorsing Kamala Harris for President.



We believe Harris's policies will result in a stronger economic performance, with economic growth that is more robust, more sustainable, and more equitable.https://t.co/y7DPaDw8IS