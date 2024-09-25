Google, Microsoft, Boeing... Harris ve Trump'a en çok bağış yapan büyük şirketler açıklandı!

ABD'deki başkanlık yarışında Donald Trump ve Kamala Harris'in Eylül 2024 itibariyle en çok bağış yapan bağışçıları Quiver Quantitative tarafından açıklandı. Eski başkanın ilk dört bağışçısı American Airlines (134 bin 174 dolar), Walmart (83 bin 908 dolar ), Boeing (82 bin 761 dolar ) ve Lockheed Martin (69 bin 552 dolar ). Harris'in ilk dört bağışçısı ise Google (1 milyon 464 bin 292 dolar), Microsoft (743 bin 45 dolar), Brown & Brown (324 bin 568 dolar) ve Johnson & Johnson (239 bin 394 dolar).

Demokratlar açık ara önde

Harris'in başkanlık seçimlerine ani girişi Trump'la girdiği bağış toplama yarışını alt üst ederken Demokratlara da önemli bir üstünlük sağladı. Forbes, Ağustos 2024 sonu itibariyle başkan yardımcısının eski başkandan 100 milyon dolardan fazla nakit paraya sahip olduğunu bildirdi. Ocak 2023 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Biden'ın (şimdi Harris) kampanya komitesi 678,2 milyon dolar, Trump'ın kampanya komitesi ise 309,2 milyon dolar toplamıştı. Bu, Federal Seçim Komisyonu dosyalarının mevcut olduğu en son tarih.

Yapılan bağışlar şöyle:

-Harris/Biden:

Google - $1,464,292

Microsoft - $743,045

Brown & Brown - $324,568

Johnson & Johnson - $239,394

Apple - $225,390

-Trump:

American Airlines - $134,174

Walmart - $83,908

Boeing - $82,761

Lockheed Martin - $69,552

United Airlines - $67,742

Harris ağustos ayını Trump'tan çok daha fazla nakitle kapattı. Harris'in 235.5 milyon dolarına karşılık Trump'ın 134.6 milyon doları vardı. Sadece Ağustos ayında Harris'in kampanyası 189,6 milyon dolar toplarken, Trump'ın kampanyası 44,5 milyon dolar topladı. Eylül ayına ilişkin resmi bağış toplama rakamlarının gelecek aya kadar açıklanması beklenmiyor. Ancak Harris'in kampanya sözcüsü James Singer, 10 Eylül'de Trump'la yaptığı münazaradan sonraki 24 saat içinde 47 milyon dolar toplandığını doğruladı. Bu, başkan yardımcısının yarışa girmesinden bu yana en büyük tek günlük hasılat oldu.