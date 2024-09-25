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Kalp krizi geçiren Metin Arolat’ın fenalaşıp düştüğü anlar ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda kalp krizi geçiren Metin Arolat‘ın hayatını kaybetmesi gündemdeki yerini korumaya devam ederken, şarkıcının fenalaşıp yere düştüğü an ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Kalp krizi geçiren Metin Arolat’ın fenalaşıp düştüğü anlar ortaya çıktı!
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Şarkıcı, fotoğrafçı ve reklam yönetmeni Metin Arolat, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı yerde kalp krizi geçirdi. 52 yaşındaki sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  Metin Arolat’ın hayatını kaybetmesi sanat camiasını yasa boğdu.

Seyircilerin masasına düştüğü görüldü

Metin Arolat’ın kalp krizi geçirdiği anlar ortaya çıktı. Görüntülerde elinde mikrofonla şarkı söyleyen Metin Arolat’un seyircilerin masasına fenalaşıp düştüğü görüldü.

İşte Metin Arolat'ın fenalaşıp yere yığıldığı anlar

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