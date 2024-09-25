Morgan Stanley, otomotiv sektörü görünümünü nötre indirdi

Morgan Stanley, ABD otomotiv sektörüne ilişkin görünümünü Cazip'ten Nötr'e revize etti. Bu revizyonun nedenleri arasında artan stok seviyeleri, satın alınabilirlik endişeleri ve Çin'den gelen rekabet baskısının artması gösterildi. Çin, talep kaynağı olmaktan çıkıp küresel arz fazlasına neden olan bir ülke haline geldi.

Fazla kapasite, ABD otomobil üreticileri için rekabeti yoğunlaştıracak

Rapor, Çin otomotiv endüstrisinin şu anda tükettiğinden yaklaşık 9 milyon daha fazla araç ürettiğini ve bunun küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu vurguluyor. Morgan Stanley, bu fazla kapasitenin diğer bölgelere yayılmasının muhtemel olduğunu ve ABD otomobil üreticileri için rekabeti yoğunlaştıracağını uyarıyor.

Morgan Stanley analistleri Çarşamba günkü notlarında, "Bu araçlar doğrudan ABD kıyılarına ulaşmasa bile, önemli ABD oyuncularının kaybettiği pazar payı ve kârın 'ikame edilebilirliği' ülkemizde baskı yaratıyor" dedi.

Morgan Stanley, sektör incelemesinin bir parçası olarak General Motors (NYSE:GM), Ford (NYSE:F) ve Rivian (NASDAQ:RIVN) dahil olmak üzere önemli otomobil üreticilerinin notunu düşürdü.

GM'in notu Eşit Ağırlık'tan Düşük Ağırlık'a indirilirken, fiyat hedefi 47 dolardan 42 dolara düşürüldü. Ford ve Rivian hisselerinin notları da aynı şekilde düşürüldü ve fiyat hedefleri sırasıyla 16 dolardan 12 dolara ve 16 dolardan 13 dolara indirildi.

Analistler, "F ve GM için not düşürmelerimiz, on yılın sonuna kadar daha fazla pazar payı kaybı, fiyat/karışım zorlukları ve Çin, düzenleyici uyum ve EV/AV/ROW/Diğer riskleri beklentimize dayanıyor. Bu faktörler kârlılığı etkileyerek daha düşük normalize kazançlara ve değerlemeye yol açabilir" dedi.

RIVN için aşağı yönlü revizyon, "Volkswagen'i ortak girişim ortağı olarak çeken teknolojik temelleri yerine getirmek için gerekli olabilecek AV/ADAS'ın sermaye yoğunluğunun dahil edilmesini" yansıtıyor.

Bu doğrultuda analistler, 2026'dan başlayarak yıllık sermaye harcaması tahminlerini yılda 200 - 300 milyon dolar artırdı.

GM, F ve RIVN not düşürmelerinin yanı sıra Morgan Stanley, Magna Uluslararası (NYSE:MGA) ve Phinia (PHIN) notlarını da düşürürken, Asbury Automotive (NYSE:ABG) ve Lithia Motors (NYSE:LAD) gibi bayi şirketlerinin notlarını yükseltti.