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DEM Parti'den bayram mesajı: Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesini diliyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ramazan Bayramı'nı kutladı. Yayımlanan bayram mesajında "Bu bayram vesilesiyle, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesini diliyoruz" denildi.

Haber Merkezi
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DEM Parti'den bayram mesajı: Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesini diliyoruz
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

"Ramazan Bayramı’nın başta yoksulluğun, adaletsizliğin ve eşitsizliklerin sona erdiği; herkesin huzur içinde yaşam sürdüğü bir döneme kapı açmasını diliyoruz" denilen açıklamada ülkedeki sorunların çözümü için demokratik uzlaşı ve müzakere çağrısı yapıldı.

Açıklamada "Bu bayram vesilesiyle, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesini diliyoruz" denildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarının bayram mesajı şu şekilde:

"Bayramlar, dayanışma ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği, ortak duygularda buluştuğumuz özel günlerdir. Bu bayramın, ortak acılarımızı dayanışmayla aşmamıza, umudu büyütmemize ve yeni bir başlangıç yapmamıza vesile olmasını temenni ediyoruz.

Ramazan Bayramı’nın başta yoksulluğun, adaletsizliğin ve eşitsizliklerin sona erdiği; herkesin huzur içinde yaşam sürdüğü bir döneme kapı açmasını diliyoruz.

Bugün, ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ve toplumsal gerilimleri diyalog, demokratik uzlaşı ve müzakere yoluyla aşmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bayramların uzlaştırıcı duygusunu her an hissetmemiz ve yaşatmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Toplumun iradesini hiçe sayan anlayış yerine halkın tercihine saygı duyan, demokratik ilkeleri esas alan ve diyalogdan kaçınmayan bir yaklaşımla tüm sorunlarımızı çözebiliriz.

Bu bayram vesilesiyle, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesini diliyoruz. Türkiye’nin en büyük bayramı barışın sağlanacağı gün olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan Bayramı’nın 85 milyon yurttaşımıza huzur ve demokrasi, cezaevindeki tüm siyasi tutsaklara ise özgürlük getirmesini diliyor, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz."

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