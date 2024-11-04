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DEM Partili Oduncu: Kayyumun ilk icraatı belediyenin sitesinden Kürtçeyi kaldırmak oldu

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, Batman Belediyesi'ne atanan kayyumun ilk icraat olarak belediyenin internet sitesinden Kürtçe dil seçeneğini kaldırdığını belirtti.

Haber Merkezi
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DEM Partili Oduncu: Kayyumun ilk icraatı belediyenin sitesinden Kürtçeyi kaldırmak oldu
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İçişleri Bakanlığı tarafından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti belediyelerine kayyum atadı.

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, yaptığı paylaşımda kayyum atamasının ardından Batman Belediyesi'nin internet sitesinden Kürtçe dil seçiminin kaldırıldığını yazdı.

Oduncu Kutevi'nin paylaşımının tamamı şöyle:

"Sandıkta yenilgiyi hazmedemeyerek halk iradesini gasbeden iktidar kayyımın, ilk icraatı belediyemizin çok dilli hizmet sunan web sitesinden Kürtçeyi kaldırmak oldu.

Halkın diline, kimliğine ve kültürüne dahi tahammül edemeyen kayyımcı zihniyetinizi kentimizden söküp atacağız.

Hırsızlıkla belediyeyi gasbedip Kürtçeyi susturabileceğini sananlara sesleniyoruz: Bu halkın iradesini, dilini, kimliğini ve çeşitliliğini yok sayamayacaksınız."

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