Özel: Başkanının kim olduğuna Erdoğan değil Mardinliler karar verir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde Ahmet Türk ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ile açıklama yaptı.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları:

"Mardin'in büyükşehir belediye başkanının kim olduğuna Erdoğan değil Mardinliler karar verir"

Mardin iradesini tanımayan, seçimle alamayan bir akıl Mardin Belediyesi'ne üçüncü kez kayyum atamaya kalktı. Ben haberi TV'de gördüğüm anda yanımdaki arkadaşım dedi ki, 'Tüh, Ahmet başkanı ziyaret edemeden görevden aldılar' Ben de ona dedim ki, Ahmet başkanı bugün ziyaret edeceğim. Mardin'in büyükşehir belediye başkanının kim olduğuna Erdoğan değil Mardinliler karar verir

"Bu iradeyle inatlaşılmaz"

1974 doğumluyum. Ahmet başkan ben doğduğumda CHP'den milletvekiliydi. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da il başkanlığı yapıp, Beyoğlu Belediye Başkanı olmak istediği dönemlerde Ahmet Başkan, SHP'den iki dönem milletvekiliydi. 23 ve 24. dönemde Ahmet Başkan'ın ikinci döneminde bir aradaydık. Geçmişte kapatılan siyasi partilerden Meclis'te görevliydi. 50 yıllar partililer, Kürtler kendi iradelerini temsil etmek üzere her sandık önlerine konduğunda Ahmet Türk'ü seçiyorlar. Bu iradeyle inatlaşamaz.

"Sizin iradenizi selamlamak için buraya geldik"

Bugün buraya genel sekreterimiz Sayın Sayek Böke, Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilimiz sayın Türkan Elçi, il başkanımız Namık Duyan, parti meclisi üyelerimiz ve çok sayıda arkadaşımızla birlikte dayanışma için, Mardin'in iradesi karşısında olanlara karşı sizin iradenizi selamlamak için buraya geldik.

"Bu akıl kötü bir akıldır, milletin vicdanında yoktur"

Ahmet başkanımızın tecrübesi Devrim başkanımızın eğitimi ve gençliğiyle bu Mardin'e kayyumlu iki dönemden sonra bütün güçlüklere rağmen el vermeye, güç vermeye çalışırken, elinde iki dönem burayı tutup da kurutanlar, şunu düşünemediler. Biz Ahmet Başkanın yerine kayyum atandı, görevden alındı halk onu yeniden getirdi. Ey Recep Tayyip Erdoğan, bu akla devlet aklı diyorsanız bu ne devletin aklıdır? Her kimin aklı olursa olsun bu akıl kötü bir akıldır milletin vicdanında yoktur.

"İlle de eşitlik, ille de kardeşlik, ille de barış demeye geldim"

Memleketim Manisa'da neredeyse yüzyıla yakın süredir Manisalılar kimi seçerlerse 80 yıldır o kişi belediye başkanı oluyor. Devlet Bey'in Osmaniyesi'nde Osmaniyeler belediye başkanını seçebiliyorlar. Tayyip Bey'in Rizesinde Rizelilerin dediği oluyor ama Ahmet Türk'ün Mardin'de Mardinliler belediye başkanı seçiyorlar ve kayyum atıyorlar. Diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nde her Kürt kendini Manisalı, Osmaniyeli, Rizeliler kadar, eşit hissedene kadar demokrasi mücadelesi veriyoruz. İlle de eşitlik, ille de kardeşlik, ille de barış demeye geldim.

"Ahmet Türk kayyum atanacak belediye değil"

Ahmet Türk ben doğmadan siyasette olan kişi. Diyaloğu, barışı, kardeşliği temsil eden, çatışma yerine barışı savunan hepimize bu konuda önderlik eden barış güvercinidir. Bugün sen kayyum atama meselesinde nereye atarsan ata, Hakkari'de de yanlış, Esenyurt'ta da, Halfeti'de de yanlış, Batman'da da yanlış. Be Allah'ın adamı! Devlet aklı devlet aklı diyorsun. Bütün Türkiye'ye kayyum atasan, buna hakkın olsa ki hiçbirine yok! Ahmet Türk denince duracaksın. Ahmet Türk kayyum atanacak belediye değil.

"Söz kardeşliktir, söz her zaman çözümdür"

Sözü savunuyoruz, demokraside söz kıymetlidir, söz söylenebilmelidir. Bugün haberi gördüğüm anda artık sözün bittiği yerdeyiz. Bir kez daha uyarıyorum, söz bitmesin, söz kıymetlidir, söz konuşabilmek demektir, söz kardeşliktir, söz her zaman çözümdür, sözsüz çözüm olmaz. Mardin seçimde sözünü söylemiş. O sözü susturmayın. O sözün temsilcilerine bu zulmü yapmayın. Burada Türkiye siyasetindeki aktörlere çağrıda bulunuyorum, bugünü burada bırakın, bu yanlışlardan dönün, bu kayyum meselesinde ileri adım atmayın, aksine gelin geri adım atın.

"Türkiye'nin tüm belediyeleri adına siyasi ziyaretleri hızla yapacağız"

Mahkemenin bitmesi beklenmeden, Yargıtay'da kesinleşmeden başlatılan soruşturmayla kayyum atıyor. Mahkemeyi beklemem bence sen teröristsin. Bu anlayış tamamen ötekileştiren, iten, kakan ve halkı karşısına alan. Bu anlayış demokrasiyi değil, devleti değil düşmanlığı güçlendiren bir anlayıştır. Yarından itibaren Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla, orada DEM Parti'nin temsilcilerinden biri de Ahmet Başkandır. Yarın toplanacak Başkan Ekrem İmamoğlu, tüm siyasi parti liderlerinden Erdoğan hariç, Bahçeli dahil teker teker randevu isteyecek. Türkiye'nin tüm belediyeleri adına siyasi ziyaretleri hızla yapacağız. Kiminle görüşmem gerekiyorsa, sivil toplum, meslek örgütleri, kanaat önderleri, siyasetçileri ile tüm diyalog kanallarını sonuna kadar zorlayacağım.