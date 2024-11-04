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İmamoğlu: Bu ceberrut uygulamalar kimsenin yanına kar kalmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi'ndeki polis ablukası ve CHP'lilere yönelik uygulamalara "Bu hukuksuzluk, bu ceberrut uygulamalar kimsenin yanına kar kalmaz. Sağduyulu bütün devlet yöneticilerini hukuka, nizama saygılı olmaya davet ediyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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İmamoğlu: Bu ceberrut uygulamalar kimsenin yanına kar kalmaz
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Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanması sonrası CHP grubunun odası kapatıldı. İçeri alınmayan meclis üyeleri toplantıyı sokağa taşıdı. Belediye binasının polis tarafından ablukaya alınması nedeniyle CHP'liler emniyet güçleri ile sık sık karşı karşıya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'lilere uygulanan ablukaya X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Bu ceberrut uygulamalar kimsenin yanına kar kalmaz"

İBB Başkanı, "Esenyurt'ta milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerimizin belediye binasına alınmamasını, grup odasının kapatılmasını, milletvekillerimizin, vatandaşların belediye binasına alınmamasını, emniyet güçleriyle ilçenin ablukaya alınmasını, partililerimize ve vatandaşlara zor kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu hukuksuzluk, bu ceberrut uygulamalar kimsenin yanına kar kalmaz. Sağduyulu bütün devlet yöneticilerini hukuka, nizama saygılı olmaya davet ediyorum" dedi.

 

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