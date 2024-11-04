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Ekrem İmamoğlu liderlerden randevu istedi: Bahçeli'den henüz yanıt gelmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı olarak, kayyum konusunu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti liderlerinden randevu talep etti.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu liderlerden randevu istedi: Bahçeli'den henüz yanıt gelmedi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti liderlerinden randevu talebinde bulundu. İmamoğlu'nun yarın Gelecek Partisi ve İYİ Parti liderleriyle görüşeceği bildirildi.

Bahçeli ve Kurtulmuş henüz yanıt vermedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise henüz randevu talebine yanıt vermedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ise randevu talep edilmediği belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun yarın saat 16.00’da İYİ Parti Genel Merkezi’nde İmamoğlu ile bir araya geleceği açıklandı.

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