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UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!

UEFA, Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv arasındaki Avrupa Ligi maçının İstanbul'da oynanamayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
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Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı maçın oynanacağı stadyum için UEFA skandal bir karar verdi. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanması planan karşılaşma farklı bir ülkeye alındı.

Maçın oynanacağı ülke haftasonuna kadar belli olacak

TRT Spor'da yer alan habere göre karşılaşma İstanbul'da oynanmayacak. Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olacak.

Basketbol maçı Sırbistan'da oynanmıştı

Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.

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