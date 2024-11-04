Sektör Kimya’dan Konya’da dev yatırım

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Sektör Kimya, Soli markasıyla çamaşır bakım ve deterjan ürünlerinde, Mr. Oxy markasıyla yüzey temizlik havluları ve ev temizlik ürünlerinde uzmanlığını ortaya koyuyor. Mabel Marseille markası ise kişisel bakım, parfüm ve ortam kokuları alanında geniş bir ürün portföyü sunuyor. Prohijyen ve Oxy markalarıyla ev dışı hijyen çözümleri de sağlayan firma, yurt içi ve yurt dışındaki güçlü markalar için özel markalı (private label) ürünler üreterek sektörde geniş bir müşteri ağına ulaşıyor.

“Hem ulusal hem uluslararası pazarda başarılı olacağız”

Sektör Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kurucu ortağı ve CEO’su Yusuf Bodur, bu büyük yatırımın sektöre kazandırdıklarını vurgulayarak şunları söyledi, “Yüksek kalite ve güvenlik standartlarımızla, sadece Türkiye’de değil, global pazarlarda da güvenilir bir üretici olmaktan gurur duyuyoruz. Markalarımızla hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda başarı sahibi olacağız. Üretim tesisimiz, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yapısıyla sektördeki öncü rolünü güçlendirecek.”

Türkiye’nin en yeni toz deterjan kulesi

Konya’daki tesiste, Türkiye’nin en yeni toz deterjan kulesine sahip olan Sektör Kimya, bu modern yapı sayesinde yıllık 150 bin ton toz deterjan üretim kapasitesine ulaşıyor. Son teknoloji otomasyon sistemleriyle donatılan tesis, ayrıca yıllık 100 bin ton sıvı dolum ve 50 milyon adet yüzey havlusu ile ıslak mendil üretimi gerçekleştiriyor.

“İlk giren ilk çıkar”

Ürün güvenliği ve kaliteye olan bağlılığını ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 kalite yönetim belgeleri, BRC, CMP, TSE ve Biosidal sertifikaları ile tescilleyen Sektör Kimya, kapsamlı laboratuvarları sayesinde uluslararası standartlarda kalite güvencesi sunuyor. “İlk giren, ilk çıkar” prensibine dayalı izlenebilir FIFO sistemine sahip şirket, güçlü lojistik altyapısıyla Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca tüketiciye ulaşıyor.

Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumlulukla güçlenen bir vizyon

Sektör Kimya, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve sosyal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda büyümesini sürdürerek sektördeki yerini sağlamlaştırıyor. Yerel ekonomiye katkı sağlarken, global pazarlarda da başarı grafiğini yükseltmeye devam eden firma, geleceğe dair sağlam adımlar atmaya kararlı.