BATİGED Kurucu Başkanı Sezer: İş dünyasının önde gelen isimlerini tek çatı altında topluyoruz

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir’in iş dünyasına yeni bir soluk kazandırmayı hedefleyen Batı Anadolu Ticaret ve Gelişim Derneği (BATiGED), büyük hedeflerle yola çıktı. Kurucu Başkan Yörük Kaan Sezer, BATiGED ile iş dünyasının önde gelen isimlerini ve girişimcileri tek bir çatı altında toplamayı, iş insanları arasında güçlü bir ağ oluşturarak bölgesel kalkınmayı desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

Derneğin kuruluş sürecini anlatan Sezer, “İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Dört yıl önce kurduğum, 'business club' adını verdiğimiz bir yapı sayesinde, dünya çapında 600 Atatürk Lisesi mezununa ulaşmayı başardık. Bu değerli kişileri daha kurumsal bir çatı altında toplamak amacıyla yola çıktık. Ancak, sadece Atatürk Lisesi mezunlarıyla sınırlı kalmayarak, farklı geçmişlerden gelen ve iş dünyasında söz sahibi olan önemli isimleri de aramıza katabileceğimiz bir yapı kurmak istedik ve derneğimizi bu amaçla kurduk” ifadeleriyle özetledi.

Şu an 35 üyelerinin olduğunu fakat sadece bir WhatsApp paylaşımıyla aynı gün içerisinde 200 aday üyeye ulaştıklarını aktaran Sezer, “Henüz ilk genel kurulunu yapmış bir dernek için 200 aday üye hatırı sayılır bir rakam. Daha hiçbir lansman, sosyal medya paylaşımı yapmadık. Hiçbir yerde haberimiz çıkmadı. Referanslarla daha da fazla rakamlara ulaşabileceğimizi biliyoruz fakat çok ince eleyip sık dokumaya çalışıyoruz. Genel kurul öncesinde gelen başvuruları hemen değerlendirmeye almak istedik ama bir çoğunun değerlendirmesine yetişemedik, sadece 35 tane üye kabulü yapabildik” dedi.

Batı Anadolu Ticaret ve Gelişim Derneği’nin sınırlarının çok net bir çizgiyle belirli olmasa da İstanbul’dan başlayıp içerisinde Eskişehir’i alan ve Antalya’ya kadar giden bir bölgeyi kapsadığını ifade eden Sezer, “Batı Anadolu aslında başlangıcımız diyebiliriz. Batı Anadolu illerini kalkındırma projesi olarak bakabiliriz. Ben kendim ticaret turizmi ile ilgileniyorum ve bununla ilgili organizasyonlar yapıyorum. Bundan 3 yıl önce projelendirip bir 10 yıllık stratejik planlamayla hedefler belirlediğim Batı Anadolu Ticaret Forumları isimli bir işim var. Bu forumlar ilk etapta Türkiye’de 4 şehirde, 7 ülkede i çeşitli zirve organizasyonları yapmak amacıyla kuruldu. Kişisel işimle de derneğin amaçları birebir örtüşüyor. Ana paydaşımız Batı Anadolu Ticaret Forumları” diye konuştu.

İş insanlarının kurduğu bütün sivil toplum kuruluşlarının tamamının paydaşı olmak üzere yola çıktıklarını belirten Sezer, “Üyelerimizi onların üyeleriyle nasıl eşleştirebiliriz, üyelerimiz arasında nasıl iş birlikleri yaratabiliriz diye düşünüyoruz. Bunu yaparken de tabii ki teknolojik bazı desteklerden faydalanacağız. Yaptırmış olduğumuz özel bir uygulamamız var. Bununla ilgili dijital formlarda anahtar kelimelerine göre toplantı düzenlediğimiz sivil toplum kuruluşuyla üyelerimizin verimli eşleşmelerini sağlayacak bir yazılıma sahibiz. Netwig adında bir uygulama tasarladık. Bunu bütün sivil toplum örgütleri de ücretsiz bir şekilde kullanabilir” dedi.