İzmir’in karbon ayak izi yılda 8.3 ton

İZMİR / EKONOMİ

Projenin yerel koordinatörü Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili, şu ana kadar İzmir’de 13 bin kişinin karbon ayak izini ölçtüklerini belirterek, “İzmir’in yıllık ortalama karbon ayak izi 8.3 ton. Bu da Türkiye ortalaması olan 5.2 tonun üzerinde. Bu projeyle ciddi bir veri seti oluşturduk. Hangi alanlarda karbon ayak izimiz yüksek, hangi alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz gibi. Bu veri setini tüm paydaşlara özellikle de iş dünyasına açıyoruz” dedi.

Birçok paydaşla yürütülen projenin İzmir’in kampanyası haline geldiğini vurgulayan Pirili, “Bu, 8 ülkede ve o ülkelerin pilot kentlerinde yürütülen bir proje. Türkiye’den İzmir seçildi ve 2025 Eylül ayında tamamlanacak. Projenin adı, Karbon Ayak İzi Projesi. Bizler Zeytince Ekolojik Yaşam Derneği olarak bu projeyi temsil ediyoruz. Proje, iklim krizi ile mücadelede vatandaşları da çözüm ortağı yapmayı amaçlıyor” diye konuştu.

Çalıştayın açılışında konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı Neşe Gök, sürdürülebilirlik özelinde birçok faaliyet yaptıklarını anlatarak, “WEPs imzacısıyız ve Global Compact ile de yakın iş birliği içerisindeyiz. Aynı zamanda Avrupa Birliği Bilgi Merkezi işlevini de üstlenmiş durumdayız. Sürdürülebilirlik temalı webinarlar ve zirveler düzenliyoruz. ESİAD’ın sürdürülebilirlik çalışmaları iş dünyası ve toplum için bir rehber niteliğinde. İş dünyasını sürdürülebilir bir gelecek için daha büyük sorumluluk almaya çağırıyoruz” dedi.