2 ayda 520 milyon dolarlık fındık ihraç edildi: Fındık ihracatı hem aylık hem de yıllık bazda arttı

İSTANBUL / EKONOMİ

2024-2025 sezonunda 1 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında 519 milyon 782 bin 843 dolar karşılığında 64 bin 776 ton iç fındık ihraç edildi.

1 Eylül-31 Ekim 2023 sezonuna göre hem miktar hem de değer bazında artış var. 1 Eylül-31 Ekim 2023 sezonunun ilk 2 ayında 54 bin 97 ton iç fındık ihraç edilmiş, karşılığında da 357 milyon 449 bin 654 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

Bir önceki sezona göre aylık bazda da hem değer hem de miktar olarak ihracat artışı var. 1-31 Ekim 2023 döneminde 29 bin 635 ton iç fındık ihraç edilmiş, 204 milyon 582 bin 874 dolar gelir elde edilmişti.

Bu yıl Ekim ayında 39 bin 935 ton ihracat karşılığında 322 milyon 721 bin 651 dolar ihracat geliri elde edildi.