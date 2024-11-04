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Trendyolmilla, Efsane Moda Festivali indirimlerini duyurdu

Trendyolmilla, ‘Efsane Moda Festivali’ ile binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla satışa sunacağını duyurdu. 4-11 Kasım tarihlerinde geçerli olacak Süper Moda Festivali ve 26 Kasım-2 Aralık tarihlerinde moda tutkunları ile bulaşacak Efsane Moda Festivali ile binlerce ürün iyi fiyatlarla alıcılarla buluşacak.

Haber Merkezi
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Trendyolmilla, Efsane Moda Festivali indirimlerini duyurdu
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Trendyolmilla, yeni mevsime yönelik ihtiyaçlarını en avantajlı şekilde tamamlamak isteyenlere festival gibi indirimler sunuyor.

Trendyolmilla, 4-11 Kasım tarihleri arasındaki Süper Moda Festivali ve 26 Kasım-2 Aralık tarihlerindeki Efsane Moda Festivali ile montlardan kabanlara, trikolardan sweatshirtlere, bot ve çizmelere kadar kadın, erkek ve çocukların ihtiyacı olan tüm ürünleri; ilk siparişte 750 TL ve üzerine 100 TL indirim ve kargo bedava fırsatı, avantajlı ürünler, sürpriz kuponlar, son 30 günün en düşük fiyatları, peşin fiyatına taksit, kazandıran çark gibi fırsatları kendi uygulamasında kullanıcılarla buluşturacak. 

Trendyolmilla Woman, Trendyol Man, Trendyol Curve, Trendyol Modest, Trendyol Shoes ve Trendyol Kids kategorilerindeki binlerce ürünle kullanıcılarla buluşan Trendyolmilla, süper kasım indirimleriyle moda tutkunlarına onlarca fırsat sunuyor.

Koleksiyonda; bordo, mürdüm, gri tonlarda renkler ön plana çıkarken, koleksiyon parçalarının dokuları, üç boyutlu, piliseli, tüvit ve yün görünümlü modellerden parlak yüzeyli simli dokulara uzanan bir yelpazede yer alıyor. Koleksiyonun öne çıkan ürünleri arasında leopar, degrade, soyut desenli ürünler, bağlama detaylı elbiseler, pelerin detaylı dış giyimler, 3 boyutlu fırfır detaylı tulum modelleri bulunuyor. Trendyolmilla ile hızlı teslimat & kolay iade, 7/24 canlı destek gibi avantajlarla, her tarza uygun kaliteli, moda ürünler tek platformda kullanıcılarla buluşuyor.

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