Ekinci İnşaat’ın Solaris projesinde enerji üretimi başladı

MERSİN / EKONOMİ

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde yükselen Solaris’in açılış töreni gerçekleştirildi. Ekinci İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Ekinci’nin ev sahipliğindeki törene Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, proje paydaşları, daire sakinleri ve davetliler katıldı.

Solaris’in inşaat sektöründeki 41 yıllık deneyim ve Mersin sevgisinin bir ürünü olduğunu vurgulayan Nesim Ekinci, sürdürülebilir yaşam alanları ve çevre dostu teknolojileriyle yeni bir yaşam tarzı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Solaris’te ‘geleceği koru’ ilkesini benimsediklerini kaydeden Nesim Ekinci, “Projemizdeki 750 kW'lık kendi elektrik üretimini sağlayan güneş enerjisi sistemiyle karbon salınımını azaltırken, 13 bin ağaca eşdeğer bir çevresel fayda sağlayıp, Türkiye'nin yeşil dönüşümüne önemli bir katkı sunuyoruz. Solaris için, ‘daha güvenli yarınlara ulaşmak için konut sektörüne yol haritası çizen özel bir proje’ de diyebiliriz. 28 dönüm arsa üzerinde iki blok ve çarşı olarak yükselen Solaris’te, 3 bin 700 metrekarelik alana yapılan Güneş Enerjisi Çiftliği ile ortak kullanım alanlarının elektrik ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, yenilenebilir enerji sistemiyle her yıl doğa için 13 bin ağacı koruyoruz. Tamamen çevre dostu olarak hayata geçen projemizde tasarruflu tüketim, kurşunsuz anti-kanserojen özelliğe sahip ısı ve ses yalıtımları kullanılırken, daire içlerine anında ulaşan sıcak su sistemi sayesinde de yüzde 45 su tasarrufu sağlanıyor” dedi.

Deprem güvenliği ön planda

Türkiye’nin deprem kuşağında bulunan bir ülke olduğuna dikkat çekerek, projede depreme karşı tüm önlemlerin alındığına işaret eden Nesim Ekinci, “Zemin iyileştirmesi yapılarak, zeminden 7 kat aşağıya 164 adet fore kazık sistemi uygulandı. 7 farklı teknik ekibin ve 50’den fazla mühendisin yer aldığı projemizde C35 sınıfı beton kullanıldı. Yüzde 95 elektrik tasarrufu sağlayan bu proje bölgemizde ilk olacağı gibi, büyüklük bakımından da Türkiye’de bir ilktir. Bugüne kadar olduğu gibi iş yapma kültürümüzü insan, toplumsal fayda ve çevre ekseninde oluşturarak faaliyetlerimizi sürdürülebilir bir gelecek odağında daha ileriye taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.