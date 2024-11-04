Türk ihracatçıları Çin seferine çıkıyor

İZMİR / EKONOMİ

Bu yıl 13 uluslararası fuara milli katılım organizasyonu yaptıklarını belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “CIIE - Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 2024’ün bu kapsamdaki son organizasyonu olacak. Bu fuar Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından bizzat planlanan, önerilen ve teşvik edilen önemli bir etkinlik. Çin’in yıllık ithalatı 2,56 trilyon dolar seviyesinde. Çin ithalat yapmak için uzak değilse, ihracat yapmak içinde uzak bir ülke değil. Çin’e karşı verdiğimiz 41,6 milyar dolarlık dış ticaret açığını kapatmak için çalışıyoruz. Bu fuar, bu kapsamda önemli bir fırsat. Maliye ve Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek 6-8 Kasım 2024 tarihlerinde Çin’i ziyaret edecek. Bu siyasi ilişkilerdeki olumlu ortamı ihracat rakamlarımıza yansıtmak istiyoruz” diye konuştu.

Ertan: Çin-Avrasya Expo Fuarı’na da milli katılım istiyoruz

Çin pazarına yönelik çalışmalarının 2018 yılı sonrasında hız kazandığını belirten EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Bu yıl 26-30 Haziran tarihlerinde Urumçi’deki 8. Çin-Avrasya Expo Fuarı’na katıldıklarını hatırlatarak, “2025’te bu fuara milli katılım organizasyonu düzenlemek istiyoruz. Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında çok önemli bir rol oynuyor. Urumçi, Çin-Orta Asya-Azerbaycan-Türkiye’den geçen orta koridor hattı boyunca ve Çin-Avrupa ticaretinde önemli bir lojistik merkezi konumunda. Bu bölgede önümüzdeki 10 yıl hızlı bir gelişim yaşanacak” dedi.

Işık: Çin, gıda ihracatına büyük fırsatlar sunuyor

EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık da, Çin’in gıda ihracatçıları için büyük fırsatlar sunduğunu kaydetti. Bu yılın ilk 9 ayında Çin’e yapılan gıda ihracatının 163 milyon dolardan 171 milyon dolara çıktığını anlatan Işık, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bitki Sağlığı Sertifikası anlaşmaları için sürdürdüğü görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde orta vadede Türkiye’nin Çin’e gıda ihracatının 1 milyar dolara ulaşabileceğine dikkat çekti.

Alimoğlu: Çin’e ihracatın yüzde 55’i madencilikten

Türkiye’nin Çin’e yaptığı ihracatın yüzde 55’inin madencilik ürünlerinden olduğunu söyleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Bu yılın ilk 9 ayında Çin’e yaptığımız ihracat yüzde 10,4’lük artışla 1 milyar 259 milyon dolara yükseldi. 12 yıldır Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na milli katılım organizasyonu yapıyoruz. İhracatçılarımızı Çin pazarına odaklanmaya davet ediyoruz. Bu pazarda başarılı olunabileceğini madencilik sektörü olarak ortaya koyduk” dedi.