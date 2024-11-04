Hedef Holding fintek yatırımlarıyla büyüyecek

Son yıllarda dijitalleşmenin etkisiyle büyük bir dönüşüm yaşayan finans sektöründe rekabet her geçen gün artıyor. Bu doğrultuda Hedef Holding sunduğu uçtan uca finansal hizmetleri ile sektörde pozitif ayrışıyor. Holding bünyesinde bulundurduğu aracı kurum, portföy yönetim şirketi, girişim sermayesi, yatırım bankası ve çeşitli fintek şirketleriyle hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin yatırım, halka arz, finansal araçlara erişim gibi pek çok ihtiyacına iç içe geçmiş bir yapı ile tek çatıda hızlı ve güvenilir bir hizmet kolaylığı sağlıyor.

Finansal teknoloji yatırımları devam edecek

Dönem olarak finansal koşulların sıkı olmasına karşın Hedef Holding finansal teknoloji alanında yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda holdingin gerçekleştirdiği yatırımların yanı sıra faaliyete yeni başlayan yatırım kuruluşu Hedef Yatırım Bankası da kredi portföyünün ağırlıklı bir bölümünü fintek şirketlerinin fonlanmasına ayıracak.

Öte yandan Hedef Holding, önümüzdeki dönemde farklı alan ve sektörlerindeki yatırımlarını da sürdürecek. Şirket, fintek şirketlerinin yanı sıra katma değeri yüksek savunma, teknoloji ve yeşil enerji yatırımlarıyla da yatırım çeşitliliğini genişletmeyi planlıyor.

‘’Müşteri memnuniyeti fark yaratıyor’’

Şirketin stratejik vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Namık Kemal Gökalp, “Finans sektöründe artan rekabet, teknoloji yatırımlarını zorunlu kılarken, müşteri memnuniyetine odaklanan şirketlerin fark yarattığı bir dönemdeyiz. Dijitalleşmenin önemi göz ardı edilemeyecek bir boyutta. Biz de yeniliklere bağlı kalarak bu beklentilere yenilikçi ve entegre çözümlerle yanıt veriyor, müşterilerimizin finansal deneyimini baştan sona sorunsuz hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda finansal teknoloji yatırımlarımıza önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.