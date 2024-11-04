41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, “Çocukluk Şenliktir!” temasıyla kapılarını açtı

Bu yıl 41. kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen açılış töreniyle ziyaretçilerine kapılarını açtı. Tüyap Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen fuar, “Çocukluk Şenliktir!” teması altında okurları ağırlıyor. 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında sürecek etkinliğin bu yıl onur yazarı, çocuk ve gençlik edebiyatının duayen ismi Yalvaç Ural olurken, onur konuğu ülkesi ise Azerbaycan olarak belirlendi.

Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın “Onur Yazarı” olarak belirlendi. Yalvaç Ural'ın masalsı dünyası ve çocuk edebiyatına yaptığı katkılar bu yıl fuarın ana eksenini oluşturuyor. Fuar, Yalvaç Ural’ın katılımıyla düzenlenen kültür etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı hazırlandı.

Onur konuğu ülke: Azerbaycan

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 41. yılında Azerbaycan’ı konuk ediyor. Azerbaycan Kültür Bakanlığı himayesinde organize edilen milli katılım programı kapsamında, Fuarın ilk 3 gününde (2-3-4 Kasım) açık olan Azerbaycan ülke standında, Azerbaycan edebiyatı ve kültürü tanıtılıyor. Kitapseverler, Azerbaycan’ın önde gelen yayınevleri temsilcileriyle bir araya geliyor ve ünlü yazarlarının katılımıyla düzenlenen etkinliklerde Azerbaycan’ın zengin kültürel mirasını daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

“Yurt içi ve yurt dışından kitapseverler için unutulmaz bir deneyim”

Fuarın açılış töreninde konuşma yapan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, şunları söyledi: “Bu yıl fuarımızın çocuk ve gençlik edebiyatına verdiği özel vurgunun yanı sıra, dünya edebiyatından değerli yazarları ve yayınevlerini ağırlayarak ziyaretçilerimize çok yönlü bir kültürel deneyim sunmayı hedefliyoruz. Yalvaç Ural’ın masalsı dünyası ile edebiyata kazandırdığı eserleri bu yılın ana eksenini oluşturuyor ve Azerbaycan’dan konuklarımızla birlikte geniş bir uluslararası katılımı sağlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Vladimir Tumanov, Benji Davies, Dimitris Sotakis, Carlos Fonseca gibi edebiyat dünyasının önde gelen isimlerini misafir edeceğimiz fuarımızda, okurlar yeni eserlerle tanışacak ve önemli yazarlarla birebir iletişim kurma fırsatı bulacak. Ayrıca, illüstratörler duvarı ve çocuk etkinlikleri gibi yaratıcı alanlarda, genç yeteneklerin kendilerini ifade edebileceği ilham verici ortamlar hazırladık. Fuarımızın, yurt içi ve yurt dışından tüm kitapseverler için unutulmaz bir deneyim olacağına inanıyorum.”

“Gençlere ve çocuklara kitap sevgisini aşılamak için eşsiz bir fırsat”

Yayıncılık sektörü olarak, yaşanan tüm zorluklara rağmen, Türkiye'nin kitap üretiminde sürdürülebilir bir büyüme kaydettiğini aktaran Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, 2023 yılı verilerine dayanarak sektörün gelişimini şu sözlerle aktardı: “2023 yılında 99.025 yeni başlık üretildi ve toplamda 692 milyonun üzerinde kitap okurla buluştu. Bu başarı, bağımsız yayıncılarımızdan Millî Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz ders kitaplarına kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor ve kişi başına yaklaşık 8,1 kitap düşen bir tabloyu ortaya koyuyor. Fuarımız, gençlere ve çocuklara kitap sevgisini aşılamak için eşsiz bir fırsat sunuyor; burada 200 bini aşkın kitabın yanı sıra yazar söyleşileri, imza günleri ve birçok kültürel etkinlik de yer alacak. Herkesi bu kültürel şenliğe, özellikle de çocuklarımızı ve gençlerimizi davet ediyoruz.”

Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan konuşmasında, “Kitap Fuarı’nın 41 yıldır süren yolculuğu, bu ülkenin kültürel birikimine, okur-yazar toplumunun gelişmesine büyük katkı sağladı. Fuar, her yıl büyüyerek Türkiye'nin en köklü kitap buluşmalarından biri haline geldi. Tüyap Kitap Fuarı benim için adeta bir göz bebeği. Bu fuar yalnızca kitaplarla okurları bir araya getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kültürel alışverişe, bilgi paylaşımına ve düşünce dünyasının zenginleşmesine de olanak tanıyor. Okur-yazar toplumunun gelecekte güçlenmesinde bu tür etkinliklerin oynadığı rol son derece önemli. Kitap fuarları, kültürlü ve sorgulayan nesillerin yetişmesi adına vazgeçilmezdir.” ifadelerini kullandı.

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Yalvaç Ural, “Kitaplar, çocukların dünyasında hayal gücünü geliştiren, yaratıcılığı besleyen ve yaşamı anlama yolunda güçlü bir kapıdır. Çocukların zihinsel ve duygusal gelişiminde kitapların taşıdığı önem büyük. Bilgisayar oyunları yerine kitaplarla vakit geçirmeleri, onların gerçek dünyayla daha sağlıklı bağlar kurmasına yardımcı olur. Kitaplar, çocukların empati yeteneğini ve duygusal zekasını geliştiren birer rehberdir. Çocuklarımızı erken yaşta kitaplarla tanıştırmak, onların gelecekte sağlıklı bireyler olmaları adına önemli bir adımdır. Ailelerin ve eğitimcilerin çocuklara kitap okuma sevgisini kazandırması ve onları özgün düşünmeye teşvik etmesi büyük önem taşıyor.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:

“Kitaplar, çocukların hayal dünyasını genişleten, onlara farklı yaşamları ve hikayeleri tanıtan önemli bir araçtır. Kitap Fuarı, çocuklar ve gençler için sunduğu fırsatlarla kıymetli bir buluşma noktası. Kitaplar sadece bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda özgür düşünceyi destekleyen ve empatiyi güçlendiren bir etkiye sahiptir. Kitap fuarımız, gençlerimizin hayal gücünü ve okuma sevgisini pekiştirirken, onlara hayatı farklı bakış açılarından değerlendirme şansı sunuyor. İstanbul’a kattığı kültürel değerle de bu fuar, kentin kültür-sanat yaşamında önemli bir yere sahip.”

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Farid Cəfərov:

“Azerbaycan ve Türkiye arasında güçlü dostluk ve kardeşlik bağları var; Kitap Fuarı bu bağları kültürel düzlemde daha da pekiştiriyor. Ortak tarih ve kültürel mirasa sahip iki halk olarak, bu tür kültürel etkinlikler iş birliğimizi güçlendiriyor. Kitap Fuarı, Azerbaycan ve Türkiye arasında köklü bağların simgesi haline geldi. Kitaplar aracılığıyla kültürümüzü paylaşıyor, edebiyatımızı dost ülke Türkiye’nin okurlarına tanıtıyoruz. İki ülkenin kültür ve sanat alanındaki ortak çalışmalarının gelecekte de devam edeceğine inanıyoruz.”

İstanbul Valisi Davut Gül:

“Kitap fuarları, genç nesillerin bilinçlenmesi, eğitilmesi ve bilgiyle donatılması için önemli bir platformdur. Kitap Fuarı’nın İstanbul için büyük bir kültürel değeri var. Kitaplar, yalnızca bilgi sunmakla kalmaz, aynı zamanda karakter gelişiminde önemli bir rol oynar. Fuarın, toplumsal bilince ve kültürel gelişime katkısı yadsınamaz. Ülkemizin geleceği adına böylesi kültürel etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz. Kitap Fuarları, çocuklara ve gençlere okuma sevgisi kazandırma misyonunu en iyi şekilde üstleniyor.”

Dünya edebiyatından seçkin isimler katılıyor

İstanbul Kitap Fuarı bu yıl çocuk ve gençlik edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatından usta kalemleri de ağırlıyor. Fuarın konukları arasında Vladimir Tumanov, Benji Davies, Dimitris Sotakis, Carlos Fonseca ve Adam Fawer gibi önemli yazarlar yer alıyor.

Fuar kapsamında 2-3-4 Kasım tarihlerinde açık olan uluslararası salonda bu yıl Romanya, İran, Hırvatistan, Çin, İngiltere’den yayınevleri yer alıyor ve önemli telif anlaşmalarına imza atıyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın TEDA Projesi kapsamında ise yurt dışından farklı ülkelerden gelen yayıncılar, katılımcı yayınevleri temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştiriyor.

Fuar çeşitli etkinlilerle şenlik havasında gerçekleşecek

Yurt içi ve yurt dışından yayınevleri, yazarlar ve okurlar fuarda bir araya geliyor. Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleriyle dolu yüzlerce kültür etkinliği dokuz gün boyunca fuarda gerçekleşiyor. Binlerce yazar, okurlarıyla imza günlerinde buluşma fırsatı yakalıyor.

Fuar kapsamında illüstratörlerin çalışmalarını sergilediği “İllüstratörler Duvarı” fuar alanında yer alıyor. Bu duvarda illüstratörler, eserlerini sektör ilgililerine tanıtma ve yeni iş fırsatları elde etme imkânı buluyor.

Kitapseverlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar; hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Fuar, son günü olan 10 Kasım 2024 Pazar akşamı 19.00’da sona erecek. Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve detaylı bilgiye www.istanbulkitapfuari.com adresinden erişilebilecek.