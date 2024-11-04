Belediye başkanı ve şoförünün katilinden dikkat çeken paylaşım: İnceldiği yerden kopsun

Olay, sabah saatlerinde Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, makamından ayrıldıktan sonra sahada yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla TOKİ bölgesine gitti. Bu sırada Başkan Şen'in amcasının oğlu olduğu öğrenilen E.Ş., bir araçla gelerek makam aracına tabancayla ateş açtı.

Başkan Şen yaşamını yitirdi

Olay sırasında araçtan inen Başkan Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) kurşunların hedefi oldu. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alınan Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürerken, şüpheli E.Ş. ise belediye binası önünde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

"İnceldiği yerden kopsun"

E.Ş.'nin kuzeni olan Belediye Başkanı Hilmi Şen'den kendisini belediyede işe almasını istediği ve isteğinin gerçekleşmemesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan katil zanlısı E.Ş.'nin olaydan 4 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. E.Ş., sosyal medya hesabından "Bundan sonra her şey meydanda, inceldiği yerden kopsın" şeklinde paylaşım yaptığı ve bu paylaşımı bir süre sonra sildiği öğrenildi.